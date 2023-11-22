Hızlı ve etkili bir diş temizliği sunan Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası'nın fiyatı düştü

Dişlerinizi daha hızlı ve etkili bir biçimde temizlemenizi sağlayan şarjlı diş fırçaları, kullanıcıları tarafından oldukça seviliyor. Diş ve diş eti sağlığınıza olumlu katkılarıyla öne çıkan bu ürünler, düzenli kullanımda gözle görülür sonuçlar veriyor. Birçok diş hekiminin de önerdiği yeni nesil şarjlı diş fırçaları arasında Oral-B en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Siz de şarjlı diş fırçası arayışındaysanız Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirime giren Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası'na bir şans verebilirsiniz.

Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası - Beyaz

Profesyonel bir temizlik hissi ve hassas fırçalama deneyimi için devrim yaratan iO teknolojisine sahiptir. Bir haftada ferah, temiz ağız hissi ve %100 daha sağlıklı diş etlerine sahip olmanızı sağlar. Oral-B’nin benzersiz yuvarlak fırça başlığını hassas mikro titreşimlerle birleştirir. Manyetik şarj cihazı kenetlenme sabitliğine sahiptir ve 3 saatlik hızlı şarj sunar. İnteraktif göstergesi önemli bilgileri bildirir. Yapay zeka fırçalama tarzınızı tanır ve hiç bir noktayı kaçırmamanız için tüm dişlerinizi fırçalamanızda size rehberlik eder.

Kullanıcılar ne diyor?

"Şarjlı fırçalara karşı ön yargım vardı fakat o kadar iyi temizliyor ki kesinlikle tavsiye ederim. Pro serisine göre io serisi çok çok kaliteli ve güzel kesinlikle alın. Detaylı diş temizliği yapıyor ve resmen parlatıyor düzenli kullanımda. Şiddetle tavsiye ediyorum.

"Oral-b diş fırçasının farklı modları olması gayet güzel. Dişlerinizi fırçalarken aşırı basınç yaptırdığında uyarı veriyor. Uygulaması ile gayet senkron çalışıyor. Uygulamadan takibi yapabiliyorsunuz."

"Önceden dişlerimi fırçalamıyormuşum, ilk kullanımda bile farkı görüyorsunuz. Evet pahalı ama kullanınca iyi ki dedirtiyor, teşekkürler hızlı teslimat ve orijinal ürün için."

Siyah rengi de indirimde: Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası - Siyah

Kullanıcılar ne diyor?

"Her şey tastamam, noksansız, eksiksiz. Hızlı kargo. Teşekkür ederim."

"Çok güzel."

Bu içerik 22 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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