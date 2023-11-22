HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Hızlı ve etkili bir diş temizliği sunan Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası'nın fiyatı düştü

Hızlı ve etkili bir diş temizliği sunan Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası'nın fiyatı düştü

22.11.2023 16:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş ve diş eti temizliğine önem verenler buraya! Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında, şarjlı diş fırçaları da indirime girdi! Şarjlı diş fırçaları söz konusu olduğunda en çok tercih edilen markalar arasında yer alan Oral-B'nin sevilen iO - 7 modeli kısa süreliğine 1440 TL indirimde, işte detaylar!

Hızlı ve etkili bir diş temizliği sunan Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası'nın fiyatı düştü

Dişlerinizi daha hızlı ve etkili bir biçimde temizlemenizi sağlayan şarjlı diş fırçaları, kullanıcıları tarafından oldukça seviliyor. Diş ve diş eti sağlığınıza olumlu katkılarıyla öne çıkan bu ürünler, düzenli kullanımda gözle görülür sonuçlar veriyor. Birçok diş hekiminin de önerdiği yeni nesil şarjlı diş fırçaları arasında Oral-B en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Siz de şarjlı diş fırçası arayışındaysanız Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirime giren Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası'na bir şans verebilirsiniz.

Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası - Beyaz

Adsız tasarım - 2023-11-22T162114.979

Profesyonel bir temizlik hissi ve hassas fırçalama deneyimi için devrim yaratan iO teknolojisine sahiptir. Bir haftada ferah, temiz ağız hissi ve %100 daha sağlıklı diş etlerine sahip olmanızı sağlar. Oral-B’nin benzersiz yuvarlak fırça başlığını hassas mikro titreşimlerle birleştirir. Manyetik şarj cihazı kenetlenme sabitliğine sahiptir ve 3 saatlik hızlı şarj sunar. İnteraktif göstergesi önemli bilgileri bildirir. Yapay zeka fırçalama tarzınızı tanır ve hiç bir noktayı kaçırmamanız için tüm dişlerinizi fırçalamanızda size rehberlik eder.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Şarjlı fırçalara karşı ön yargım vardı fakat o kadar iyi temizliyor ki kesinlikle tavsiye ederim. Pro serisine göre io serisi çok çok kaliteli ve güzel kesinlikle alın. Detaylı diş temizliği yapıyor ve resmen parlatıyor düzenli kullanımda. Şiddetle tavsiye ediyorum.

  • "Oral-b diş fırçasının farklı modları olması gayet güzel. Dişlerinizi fırçalarken aşırı basınç yaptırdığında uyarı veriyor. Uygulaması ile gayet senkron çalışıyor. Uygulamadan takibi yapabiliyorsunuz."

  • "Önceden dişlerimi fırçalamıyormuşum, ilk kullanımda bile farkı görüyorsunuz. Evet pahalı ama kullanınca iyi ki dedirtiyor, teşekkürler hızlı teslimat ve orijinal ürün için."
Ürünü İncele

Siyah rengi de indirimde: Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası - Siyah

Adsız tasarım - 2023-11-22T162522.909

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Her şey tastamam, noksansız, eksiksiz. Hızlı kargo. Teşekkür ederim."

  • "Çok güzel."
Ürünü İncele

Bu içerik 22 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

 Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

 Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

 Çok satanlarda zirvede! Levis'ın en ikonik modeli indirimde

Çok satanlarda zirvede! Levis'ın en ikonik modeli indirimde

 Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

 Skechers'ın en çok satan modeli D'Lites indirime girdi!

Skechers'ın en çok satan modeli D'Lites indirime girdi!

Patili dostunuzun yüzünü güldürecek mamalarda indirim

Patili dostunuzun yüzünü güldürecek mamalarda indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
oral b oral b diş fırçası oral b şarjlı diş fırçası
İş birliği İçerikleri
Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdi

Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdi

Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

Patili dostunuzun yüzünü güldürecek mamalarda indirim

Patili dostunuzun yüzünü güldürecek mamalarda indirim

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Oyun deneyiminizi canlı grafiklerle taçlandırın? İşte 2023'ün en iyi ekran kartları

Oyun deneyiminizi canlı grafiklerle taçlandırın? İşte 2023'ün en iyi ekran kartları

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Tümünü Gör
Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Çok satanlarda zirvede! Levis'ın en ikonik modeli burada

Çok satanlarda zirvede! Levis'ın en ikonik modeli burada

Braun ve Philips'in çok satan modellerinde indirim devam ediyor

Braun ve Philips'in çok satan modellerinde indirim devam ediyor

Uzun pil ömrü, kesintisiz müzik keyfi! Beats Fit Pro'da fırsat

Uzun pil ömrü, kesintisiz müzik keyfi! Beats Fit Pro'da fırsat

Armani, Dior ve dahası! Parfümlerde 1500 TL'ye varan indirim

Armani, Dior ve dahası! Parfümlerde 1500 TL'ye varan indirim

Tümünü Gör
Armani, Dior ve dahası! Parfümlerde 1500 TL'ye varan indirim

Armani, Dior ve dahası! Parfümlerde 1500 TL'ye varan indirim

Yüksek teknoloji ürünü Philips Azur Buharlı Ütü ile tanışın!

Yüksek teknoloji ürünü Philips Azur Buharlı Ütü ile tanışın!

Övgüler toplayan o filtre kahve makinesini sizin için inceledik

Övgüler toplayan o filtre kahve makinesini sizin için inceledik

Izgara kiti hediyeli Philips airfryer indirimde! "İyi ki aldım" diyeceksiniz

Izgara kiti hediyeli Philips airfryer indirimde! "İyi ki aldım" diyeceksiniz

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Toza, kire, tüye elveda! Philips'in o süpürgesi şimdi indirimde

Toza, kire, tüye elveda! Philips'in o süpürgesi şimdi indirimde

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdi

Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdi

Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

Patili dostunuzun yüzünü güldürecek mamalarda indirim

Patili dostunuzun yüzünü güldürecek mamalarda indirim

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Beklenen haber, 2 yılı aşkın bir sürenin ardından geldi! Küresel akıllı telefon pazarında "ekim" sevinci

Telefon pazarında beklenen haber! 2 yılı aşkın bir sürenin ardından geldi

Yapay zeka çiplerine yönelik talebin artmaya devam etmesi belirleyici oldu: Nvidia'nın geliri beklentileri aştı!

Geliri beklentileri aştı!

ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunu kullananlara "sesli konuşma" müjdesi! Duyuru için yapılan manidar paylaşım dikkatleri üzerine çekti

ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunu kullananlara müjde!

Silikon Vadisi: Sam'in yolu... Sam Altman, OpenAI'a geri dönüyor! Prensipte anlaşmaya varıldı

Geri dönüyor! Prensipte anlaşmaya varıldı

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli de var! Bakan Uraloğlu'ndan 5G açıklaması: '25 yerde denemelere başlandı'

Bakan Uraloğlu: '25 yerde denemelere başlandı'

Philips, Cosori, Arzum, Karaca... Airfryer alacaklar Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.