Tıraş makinesi, saç kurutma makinesi, düzleştirici... Babyliss ürünlerinde %50'ye varan indirim

Tıraş makinesinden saç düzleştiriciye, maşadan saç kurutma makinesine hepsi Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında %50'ye varan indirimlerle sizleri bekliyor. Yüksek teknoloji harikası, uzun ömürlü ürünleriyle öne çıkan Babyliss ürünlerindeki indirimleri kaçırmamak için sizin için seçtiğimiz indirimli ürünlere mutlaka göz atmalısınız!

1. BaByliss Curl Styler Lüks C112E

Seramik kaplaması sayesinde ısıyı eşit bir şekilde dağıtarak saçınızın yıpranmasını önler ve daha uzun süreli şekillendirme sağlar. 25 mm çapındaki silindiri geniş ve doğal dalgalar ile küçük ve sık kıvrımlar oluşturmanızı sağlar. 120 °C ila 200 °C arasında değişen sıcaklık seçenekleri sunarak saç tipinize uygun bir şekilde saçınızı şekillendirmenize imkan tanır. 10 saniyede ısınır, hızlı ısınma özelliği sayesinde pratik bir kullanım sunar. Otomatik kapanma özelliği, cihazın 60 dakika boyunca kullanılmadığında kendini kapatmasını sağlar. Sıcaklığı ve zamanlayıcı ayarlarınızı kolayca görmenizi sağlayan dijital ekranı bulunur. Daha fazla hareket özgürlüğü sağlayan uzun bir kabloya sahiptir. Ergonomik tasarımı ve kullanımı kolay kontrol düğmeleri sayesinde rahatlıkla saçlarınızı şekillendirebilirsiniz.

2. Babyliss Super X Metal 10 Başlikli Lityum Saç Kesme Makinesi - E996E

Güçlü ve dayanıklı bir lityum-ion pil sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sunar. 7000 devir/dakika hızında çalışan kesici bıçaklar ile yüksek kesim performansı sağlar.

Farklı saç uzunlukları ve stilleri için 10 farklı kesim başlığıyla birlikte gelir. Kesme uzunluğunu 0.5 mm ile 28 mm arasında ayarlayabilirsiniz. Keskin ve dayanıklı titanyum kaplı kesici bıçaklar, hassas kesimler yapmanıza yardımcı olur. Şarj edildikten sonra kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Tam şarjla 120 dakika kullanım süresi sunar. Hızlı şarj özelliği sayesinde kısa sürede şarj edilebilir. 3 saat şarjla tam kapasiteye ulaşır. Çalışma modu, pil seviyesi ve otomatik yağlama ihtiyacı gibi bilgileri gösteren LCD ekran bulunur. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde rahat bir kesim deneyimi sunar. Çıkarılabilir kesim başlıkları ve yıkama özelliği sayesinde temizlik işlemi kolaydır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kuaförlerde kullanılanlar kalitesinde."

"Tıraş makineleri konusunda oldukça seçici biri olarak birçok ürün kullandım. Panasonic GP80 kullanıyordum. Ama bu ürün gerçekten çok iyi. Tavsiye olunur."

3. Babyliss 6750DE Veloce 2200W Saç Kurutma Makinesi

2200 Watt'lık yüksek motor gücü, hızlı ve etkili bir saç kurutma deneyimi sunar. İyonik teknolojisi sayesinde iyonlar saça nüfuz ederek statik elektriği azaltır ve saçın daha pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlar. 3 ısı ayarı ve 2 hız ayarına sahiptir. Soğuk hava üfleyen özelliği sayesinde saçınızı hızla soğutmanıza yardımcı olur. Ekstra hız ve güç sağlamak için turbo boost düğmesi mevcuttur. Rahat bir kullanım için hafif ve ergonomik olarak tasarlanmıştır. 2.7 metre uzunluğundaki kablosu ile daha fazla hareket özgürlüğü sağlar. Daraltıcı ucu ile saçınızı belirli bir bölgeye odaklayabilir ve daha kontrollü bir kurutma sağlayabilirsiniz. Cihazı, arka filtreyi çıkararak kolayca temizleyebilirsiniz.

4. Babyliss Super X Metal 14 Başlıklı Lityum Yüz & Vücut Bakım Kiti - Mt996E

Setin içinde 14 farklı başlık bulunur. Bu başlıklar, saç kesimi, sakal şekillendirme, burun ve kulak tüyü temizleme, vücut tüyleri ve kaş düzenleme gibi çeşitli işlemler için kullanılabilir. Titanyum kaplı kesici bıçakları hassas ve etkili bir şekilde kesim yapmanıza yardımcı olur. Şarj ettikten sonra kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Tam şarjla uzun bir kullanım süresi sunar. Babyliss Super X Metal 14 Başlık Lityum Yüz & Vücut Bakım Kiti, geniş bir başlık seçeneği ile komple bir bakım deneyimi sunan çok yönlü bir üründür. Hem yüz hem de vücut bakımı için ihtiyaç duyduğunuz tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Oldukça iyi, parçalar görevlerini gayet güzel yapıyor. Sinekkaydı gibi tıraş ediyor neredeyse."

"Harika bir ürün. Parasına değer."

5. Babyliss Big Hair Dual Sıcak Hava Fırçası, Hava Üflemeli Saç Şekillendiricisi, İyon Teknolojisi, 650W, 2 Başlıklı, Şampanya (AS952E)

BaByliss Big Hair Dual Sıcak Hava Fırçası (model numarası: AS952E), saçlarınızı şekillendirmek ve hacim kazandırmak için tasarlanmış bir üründür. Sıcak hava üflemesi ile çalışır ve saçınıza şekil verirken aynı zamanda kurutma işlemi gerçekleştirir. İyonlar saça nüfuz eder ve statik elektriği azaltır, saçınızı daha pürüzsüz ve parlak hale getirir. İki farklı boyutta başlık içerir. Daha kısa saçlar için 40mm ve daha uzun saçlar için 50mm başlık kullanabilirsiniz. İhtiyacınıza göre 2 farklı ısı ayarı seçeneği mevcuttur. Şekillendirdiğiniz saçı hızla soğutarak tutarlı bir görünüm elde etmenizi sağlar. 2.5 metre uzunluğundaki döner kablosu, hareket özgürlüğü sağlar ve kullanımı kolaylaştırır. Şampanya rengiyle şık bir görünüme sahiptir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kalitesi iyi, fiyatı çok uygun. Döner fırçalar yumuşak. Saçı yolmuyor. Günlük kullanım için ideal. Birkaç kullanımda eliniz alışıyor. Uzun ya da kısa, her saça uygun."

"Bu ikinci alışım. Diğerini 4 yıldır kullanıyorum hala taş gibi, bu yedek dursun diye aldım. Döner başlıklı olması harika, 5 dakika bitiyor işim."

6. Babyliss Ceramic Straightner 230

Seramik kaplaması, saçınızın yıpranmasını önler ve daha düzgün ve pürüzsüz bir şekilde saçınızı düzleştirir. Hızlı ısınma özelliği sayesinde kısa sürede kullanıma hazır hale gelir. 230°C'ye kadar yüksek sıcaklık ayarıyla saçınızın istediğiniz şekli almasını sağlar. Uzun ve hareketli plakalar, geniş saç tutanaklarıyla daha hızlı ve etkili bir düzleştirme sağlar. Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kapanır, güvenli kullanım sağlar. Dijital ekran sayesinde seçtiğiniz sıcaklık ayarını kolaylıkla takip edebilirsiniz. Döner kablolama özelliği, kablo karışıklığını önler ve daha rahat kullanım sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Saçı çok iyi düzleştiriyor, çok iyi bir ürün, şiddetle tavsiye ederim."

"Düzleştirici çok iyi çalışıyor, memnunum."

7. Babyliss Rose Quartz 19Mm Tong Saç Maşası, C450E

BaByliss Rose Quartz 19mm Tong Saç Maşası (model numarası: C450E), saçınıza doğal ve güzel dalgalar oluşturmak için tasarlanmış bir saç maşasıdır. 19mm çapında maşası, daha küçük ve sık dalgalar oluşturmanızı sağlar. 150°C ila 210°C arasında 10 farklı sıcaklık ayarı seçeneği sunar, saçınıza uygun olanı seçebilirsiniz. Soğutma ucu sayesinde maşayı tutarken elinizi yanmaktan korur. 1.8 metre uzunluğundaki döner kablosuyla kullanım sırasında hareket özgürlüğü sağlar. Hızlı ısıtma standı, maşayı ısınma sırasında ve kullanım sonrasında güvenli bir yüzeyde tutmanızı sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hemen ısındı şekil vermesi için birkaç saniye beklemem yeterli oldu, harika."

"Kısa saçıma tam uyan bir maşa. Fiyatı 400'lerdeyken almıştım ve çok uygun geldi piyasaya göre. Isınması 30 saniye tutuyor ve maşayı saçınızda 5 saniye bekletmeniz yetiyor. Zamandan çok büyük bir tasarruf sağladı benim için."

Bu içerik 23 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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