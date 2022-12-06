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Herkes saklıyordu! Beden pozitifliği savunucusu açık açık selülitlerini gösterdi... “Ağlıyordum ama...”

06.12.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımlarla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Danielle, Instagram’da “Kale Them With Kindness” sayfası sayesinde 100 binden fazla takipçiye sahip. Beden olumlaması tavsiyeleri veren Danielle, son paylaşımında iç çamaşırlarıyla çekilen bir pozunu paylaştı. Selülitleri yüzünden ağladığını itiraf eden Danielle, şimdi bedenini kucakladığını söyledi.

Herkes saklıyordu! Beden pozitifliği savunucusu açık açık selülitlerini gösterdi... “Ağlıyordum ama...”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda beden pozitifliğini savunan Danielle, eskiden nefret ettiği beden güvensizlikleri hakkında samimi bir itirafta bulundu. Kadınların sahip oldukları bedenle gurur duyması ve kendisini sevmesi gerektiğini savunan Danielle, geçmişte değişen bedenini ve kusurlarını kabullenme konusunda zorlandığını söyledi. Yıllar içinde bedenini daha iyi anlamaya başladığını söyleyen Danielle, selülitlerini göstermek için iç çamaşırıyla çekilen bir pozunu paylaştı.

“ELEŞTİRMEYİ BIRAKTIĞINIZDA MUTLU OLURSUNUZ”

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İnsanların kendisini eleştirmeyi bıraktığında daha mutlu olduğunu ifade eden Danielle, “Bedenlerimiz aslında bizim evimiz. Güvensizliklerimin çoğunun artık gerçekten güvensizlik olmadığı dikkatimi çekti, bunun yerine onları vücudumun normal bir parçası olarak görüyorum. Eleştirmeyi bıraktığınızda mutlu olursunuz. Eskiden nefret ettiğim yanlarımı sevmeye başladım” dedi.

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Bedeninin değişimiyle gurur duyduğunu anlatan Danielle, “Bacaklarımda selülit ve çatlakları gördüğüm günü hatırlıyorum. Saatlerce ağlamıştım. Ağlıyordum ama şimdi her şey değişti. Bedenimin değiştiğini gördüm. Korkmadan büyümeye ve kazanmaya devam etmek istiyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Selülit

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