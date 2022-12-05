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İkiz kardeşlerle aynı anda evlendi! “Ayrı kalmaya dayanamıyoruz” dediler... Polis soruşturma başlattı

05.12.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Mumbai kentinde yaşayan ikiz kardeşler Pinky ve Rinky ayrı kalamadıkları için ilginç bir yönteme başvurarak aynı anda Atul Awtade isimli bir adamla evlenmeye karar verdiler. İki gelin ve bir damadın bulunduğu düğün töreni sosyal medyadan gündem yarattı. Görüntülerin gündem olmasından sonra polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Tek yumurta ikizi olan kız kardeşler Pinky ve Rinky doğdukları andan itibaren bir an olsun ayrılmadı. Evlendikten sonra ayrı kalmaya dayanamayacaklarını ifade eden tek yumurta ikizi kız kardeşler aynı adamla evlenmeye karar verdi. Kız kardeşler Maharashtra'nın Solapur Bölgesinde düzenlenen bir törenle Atul Awtade isimli bir adamla dünyaevine girdi.

HASTANEDE TANIŞTILAR

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Maharashtra Times'a göre Atul, hastanede ikiz kız kardeşlerle tanıştı ve kısa sürede üçlü arasında gerçek bir bağ oluştu. Üçlü düğünden görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca dikkatleri çekti ve yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan düğün evlilik

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