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Son dönemde popüler olan kaş trendi herkesi şaşkınlığa uğratıyor! Bir gören bir daha bakıyor

07.09.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaşlar, yüz yapısını ve ifadesini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Bu nedenle doğru şekli bulmak için kaşların yapısı sıklıkla değiştirilir. 90’lı yıllarda moda olan ince ve yay şeklindeki kaşlar, son dönemde yerini daha doğal bir görüntüye bıraktı. Kaş şeklindeki doğallık ise renklerde farklılığını gösterdi.

Son dönemde popüler olan kaş trendi herkesi şaşkınlığa uğratıyor! Bir gören bir daha bakıyor

Sosyal medyada popüler hale gelen yeni kaş trendi görenleri şaşkına çeviriyor. Açıcı kullanarak neredeyse yok edilen açık renkli kaşlar her geçen gün popülerleşiyor. Adeta kaşsız bir ifade yaratan bu görünüm çoğu kişinin kullandığı trend haline geldi. Açıcının saçlara verdiği zarar uzman isimler tarafından paylaşılsa da sosyal medya kullanıcıları bu akıma uyum sağlıyor.

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Akımın ikinci aşamasını ise tıpkı saçlarda olduğu gibi kaşların renklendirilmesi oluşturuyor. Özellikle mor, sarı, yeşil ve mavi gibi tonlara bürünen renkli kaşlar görenleri şaşırtıyor.

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