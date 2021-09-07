Son dönemde popüler olan kaş trendi herkesi şaşkınlığa uğratıyor! Bir gören bir daha bakıyor

Sosyal medyada popüler hale gelen yeni kaş trendi görenleri şaşkına çeviriyor. Açıcı kullanarak neredeyse yok edilen açık renkli kaşlar her geçen gün popülerleşiyor. Adeta kaşsız bir ifade yaratan bu görünüm çoğu kişinin kullandığı trend haline geldi. Açıcının saçlara verdiği zarar uzman isimler tarafından paylaşılsa da sosyal medya kullanıcıları bu akıma uyum sağlıyor.

Akımın ikinci aşamasını ise tıpkı saçlarda olduğu gibi kaşların renklendirilmesi oluşturuyor. Özellikle mor, sarı, yeşil ve mavi gibi tonlara bürünen renkli kaşlar görenleri şaşırtıyor.



