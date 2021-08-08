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Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen müzik yeteneğine sahip

08.08.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yaşayan otizmli Kerem Bayrak, ender görülen müzik yeteneğine sahip. Otizmli genç, azimle girdiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olarak ailesine gururu yaşattı.

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen müzik yeteneğine sahip

Küçük yaşta otizm tanısı alan Kerem Bayrak (23), farklı müzik aletlerini çalarak kendisine hayran bırakıyor. Ortaokul hayatında farklı sanat dallarında yer alan otizmli Kerem, akabinde ortaokuldan sonra girdiği yetenek sınavlarında başarılı olunca tercihini İlkadım Güzel Sanatlar Lisesinden yana kullandı. Burada ailesinin ve öğretmenlerinin desteği ile kendisini daha çok geliştiren Kerem Bayrak ender görülen müzik yeteneğiyle çello, bağlama, gitar ve piyano gibi müzik aletlerini çalabiliyor. 2018 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinin programlarına özel öğrencileri alacağını duyurması üzerine Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü sınavlarına giren Kerem Bayrak başarılı olarak bölüme girmeye hak kazandı. Bölüm hocaları ise Kerem'in çok disiplinli ve sorumluluk sahibi bir öğrenci olduğunu söyledi. Üniversite sürecini başarıyla tamamlayan Kerem Bayrak, Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

"BU DURUM ÇOK GURUR VERİCİ"

Kerem'in annesi Gülten Bayrak, bu durumun çok gurur verici olduğunu ifade ederek, "Kerem otizmli. Bu durumu öğrendiğimizden beri eğitimi ile ben ilgileniyorum. Özel öğretime Ankara'ya götürdüm. Paket programlar halinde evde kendim özel olarak ilgilendim. Çok zorlu bir süreçti. Kerem çok hırslı ve öğrenmeye açık bir çocuktur. O konuda çok yardımcı oldu. Öğrenme konusunda inatçı ve ısrarlıdır. Hata yapmayı sevmiyor. Bu müzik konusu ile ilgili anladığımız zaman biz de baya üstüne gittik. Müzikle doğduğundan beri ilgilidir. Kerem ortaokuldayken Atatürk Kültür Merkezi'nin bale ve opera sınavına girdi. Orayı kazandı. Carmen'de operada oynadı. Bu süre içerisinde hayalimiz Anadolu lisesini kazanmaktı. Kerem'le birlikte sürekli ders çalışıyorduk. Sınavı kötü geçti. Anadolu lisesini kazanamayacağını düşündüğümüzden Güzel Sanatlar Lisesi sınavına girmesi gerektiğini düşündük. Orayı ikincilikle kazandı. Anadolu lisesini de kazandı ama bizim tercihimiz Güzel Sanatlar Lisesi oldu. Çünkü hep müzik hayatında vardı. Liseyi bitirince hayalimiz konservatuvar ya da müzik öğretmenliğiydi. Müzik öğretmenliği oldu. Bu yıl da mezun oldu. Bize çok gurur verici bir durum" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Beril Tekeli Yiğit, "Kerem, çok değerli hocalarımızla birlikte çalıştı. Biz Kerem'le ortak derslerde ve özel eğitim derslerinde buluştuk. Oldukça disiplinli bir öğrencidir. Çok dakiktir. Ödevlerini gerçekleştirmeyi sever. Sorumluluk bilinci olan bir öğrencimizdir. Bizim 2018 yılında programlarımıza özel öğrencilerimizi alma şansımız oldu. Biz de Kerem'i bu şekilde tanımış olduk. Umarım çok daha farklı özel gereksinim grubunda yer alan öğrencilerimiz bizi tercih edeceklerdir. Tabii, bunun için bizim çok daha bilinçli bir profilimizin olması, fiziksel alt yapılarımızın güçlendirilmesi gerektiğini bütün Türkiye genelinde düşünüyorum. Umarım Kerem bundan sonra çok daha güzel işler yapar" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLİK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ATAMA BEKLİYORUM"

Kerem Bayrak ise "Aslında Anadolu lisesini kazanmıştım ama güzel sanatlara gelmek istedim. Müziği çok sevdiğim için. Aslında konservatuvara gidecektim. Konservatuvara gidemediğim için müzik öğretmenliği bana nasip oldu. Ben de bu sene müzik öğretmenliğinden mezun oldum. Şu an atama bekliyorum. Öğretmenlik hayalimi gerçekleştirmek için. Çello, bağlama, gitar ve piyano çalabiliyorum. Yetişmemde emeği geçen İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi ve OMÜ Müzik Öğretmenliği Bölümüne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Absolut kulak, diğer bir deyişle mutlak kulak anlamına geliyor. Çok az kişide bulunan bu özellik doğuştan geldiği biliniyor. Bu özelliğe sahip bireyler, sesleri kulakla değil beyin ile algılıyor. Absolut kulağa sahip kişi genellikle herhangi bir ses duyar duymaz notasını anlayabildiği gibi seslerin birbirine olan uyumuna ve aralıklara bakarak, aralarındaki detonasyonu anlayabiliyor.

Kaynak: İHA

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