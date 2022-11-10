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Herkesin gözü ondaydı! Putin'den kritik 'G20 Zirvesi' kararı

10.11.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Putin'in gelecek hafta Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Biden ve Putin'in G20 Zirvesi sebebiyle ilk kez yan yana geleceği tahmin ediliyordu ancak Putin'in toplantıya katılmayacağının açıklanmasıyla Biden ve müttefikleri ile Putin arasındaki olası gerilimin önü kapanmış oldu.

Herkesin gözü ondaydı! Putin'den kritik 'G20 Zirvesi' kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta Endonezya'nın Bali şehrinde yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

G20 Zirvesi yetkililerinden Luhut Binsar Pandjaitan, Endonezya'nın Denpasar şehrinde gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un söz konusu zirvede Rus heyetine başkanlık edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer dünya liderleri 15 Kasım'da Bali'de başlayacak iki günlük zirveye katılacak.

BİDEN İLE İLK KEZ YAN YANA GELECEKTİ

Rusya'nın şubatta Ukrayna'ya başlattığı savaştan bu yana Biden ve Putin'in G20 Zirvesi vesilesiyle ilk kez yan yana geleceği tahmin ediliyordu ancak Rusya Devlet Başkanı'nın toplantıya katılmayacağının açıklanmasıyla ABD lideri Biden ve müttefikleri ile Putin arasındaki olası gerilimin önü kapanmış oldu.

'KARARA SAYGI DUYUYORUZ'

Aynı zamanda Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı görevinde bulunan Pandjaitan, "Endonezya hükümeti, Devlet Başkanı Putin'in daha önce Devlet Başkanı Joko Widodo'ya çok dostane gerçekleşen telefon görüşmesinde açıkladığı üzere Rus hükümetinin kararına saygı duyuyor." şeklinde konuştu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Rusya G20 putin

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