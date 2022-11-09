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Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı! Dikkat çeken ABD detayı "Tehdit ediliyor"

09.11.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi için kritik olan bir kararnameye imza attı. Putin’in imzaladığı kararname, ülkedeki eş cinsel ilişkileri Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler sistemi içerisine alırken kararnamedeki ABD detayı da dikkat çekti. Kararnamede Rus geleneksel değerlerinin ABD ve diğer dost olmayan yabancı devletlerin eylemleriyle tehdit edildiği aktarıldı.

Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı! Dikkat çeken ABD detayı "Tehdit ediliyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Rusya için kritik bir 'eş cinsel ilişkiler' kararı geldi. Putin'in imzaladığı kararname, ülkedeki eş cinsel ilişkileri Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler sistemi içerisine aldı. İşte Rusya'daki dikkat çeken kararnamenin detayları...

"RUS TOPLUMUNUN TEMELİ"

Putin'in imzaladığı, geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin korunması ile güçlendirilmesi için devlet politikasının temellerini içeren kararname, Rusya Devlet Yasal Enformasyon Portalı'nda yayımlandı.

Kararnameye göre, Rusya'nın egemenliğini korumayı ve güçlendirmeyi mümkün kılan, çok uluslu ve farklı inançlı ülkenin birliğini sağlayan geleneksel değerlerin Rus toplumunun temeli olduğu vurgulandı.

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"YABANCI DEVLETLERİN EYLEMLERİYLE TEHDİT EDİLİYOR"

Hristiyanlık, İslam, Yahudilik ve Budizm'in Rus tarihinin ve manevi mirasının ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilen kararnamede, Rus geleneksel değerlerinin, aşırılıkçı ve terör örgütlerinin faaliyetleri, belirli kitle iletişim araçları, ABD ve diğer dost olmayan yabancı devletlerin eylemleriyle tehdit edildiği ifade edildi.

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Geleneksel değerleri korumak, güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için medyanın ve kamu otoritelerinin araç olarak kullanılacağı kaydedilen kararnamede, "geleneksel olmayan cinsel ilişkiler", Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler sistemi içerisinde sınıflandırıldı.

"TEŞVİKİ GELENEKSEL AİLE YAPISINI YOK EDECEK"

Ayrıca bu eş cinsel ilişkilerin teşvikinin, geleneksel aile yapısını yok edeceğine dikkat çekildi. (AA)

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Vladimir Putin eşcinsel eşcinsel ilişkiler

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