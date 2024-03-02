8 aylık hamile kadın otel odasında kocasını başka bir kadınla yakaladı! Açıklaması sosyal medyada gündem oldu... "Siz ilk değilsiniz"

Sosyal medyadan ifşa edilen ihanet görüntülerinde hayla kırıklığına uğrayan eşin kocasının sevgilisine dönerek, "Sen onu birlikte gördüğüm 5. kadınsın, bunu biliyor musun? Yoksa hiç umursamıyor musun? Sizin ilişkinize dair elimdeki kanıtları takip ederek sizi yakaladım" dedi.