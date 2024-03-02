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    4. 8 aylık hamile kadın otel odasında kocasını başka bir kadınla yakaladı! Açıklaması sosyal medyada gündem oldu... "Siz ilk değilsiniz"

    8 aylık hamile kadın otel odasında kocasını başka bir kadınla yakaladı! Açıklaması sosyal medyada gündem oldu... "Siz ilk değilsiniz"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.03.2024 09:03
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    8 aylık hamile olan Malezyalı bir kadın kocasının kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etmeye karar verdi. Kocasını sevgilisiyle otel odasında yakalayan kadın o anları sosyal medyada ifşa ederken aldatılan eşin sözleri gündem oldu. Kocasının sevgilisine dönerek, "Siz ilk değilsiniz. Onun yanında 5 kadın gördüm" demesi sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde ismi açıklanmayan Malezyalı 8 aylık hamile bir kadın, kocasını bir otel odasında başka bir kadınla yakalayınca gündem oldu.

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    ChefGPT

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    Sosyal medyadan ifşa edilen ihanet görüntülerinde hayla kırıklığına uğrayan eşin kocasının sevgilisine dönerek, "Sen onu birlikte gördüğüm 5. kadınsın, bunu biliyor musun? Yoksa hiç umursamıyor musun? Sizin ilişkinize dair elimdeki kanıtları takip ederek sizi yakaladım" dedi.

    Henüz 3 aylık evli olan çiftin tartışmaya devam etmesiyle sosyal medyadaki görüntüler sona erdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu.

    Bir sosyal medya kullanıcısı, "3 aylık evlisin. Hem hamilesin hem de 5 kez aldatıldın" yorumunu ekledi.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatımda duyduğum en kötü açıklamaydı" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Aldatma ihanet
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