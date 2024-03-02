8 aylık hamile kadın otel odasında kocasını başka bir kadınla yakaladı! Açıklaması sosyal medyada gündem oldu... "Siz ilk değilsiniz"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde ismi açıklanmayan Malezyalı 8 aylık hamile bir kadın, kocasını bir otel odasında başka bir kadınla yakalayınca gündem oldu.
Sosyal medyadan ifşa edilen ihanet görüntülerinde hayla kırıklığına uğrayan eşin kocasının sevgilisine dönerek, "Sen onu birlikte gördüğüm 5. kadınsın, bunu biliyor musun? Yoksa hiç umursamıyor musun? Sizin ilişkinize dair elimdeki kanıtları takip ederek sizi yakaladım" dedi.
Henüz 3 aylık evli olan çiftin tartışmaya devam etmesiyle sosyal medyadaki görüntüler sona erdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "3 aylık evlisin. Hem hamilesin hem de 5 kez aldatıldın" yorumunu ekledi.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatımda duyduğum en kötü açıklamaydı" yorumunu yaptı.