Herkesin içinde tuvaletini yaptı! Kazadan sonra o hareketi her şeyi değiştirdi... Tepki çeken anlar

Akılalmaz kaza Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Bulvarı'nda yaşandı. Aktarılan bilgilere göre seyir halindeki Y.D.U.'nun kullandığı otomobille E.H.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı ancak araçlarda ufak çaplı hasarlar meydana geldi. Kazadan sonra araç sürücüleri araçlarını yol kenarına çekti ve kendi aralarında maddi hasarlı kaza raporu tutmaya karar verdi. Fakat bundan sonra yaşananlar büyük şaşkınlık yarattı. Olay yerine polisin gelmesiyle bir sürücüye para cezası verilirken sürücü belgesine de el konuldu. İşte kaza yapan alkollü sürücünün ulu orta tuvaletini yaptığı o anlar ve vatandaşların tepkisi...

ARACIN ARKASINA GEÇİP TUVALETİNİ YAPTI

Kaza yapan sürücüler ve araçlarındaki yolcular hasarlı kaza tutanağı için hazırlık yaparken, hafif ticari araçta bulunanların aracın arka kısmına geçmeleri ve birisinin sokak ortasında tuvaletini yapması, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Bir vatandaş trafik polisini arayıp kaza olduğunu belirterek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekibi, sürücülerin ve araçların kontrollerini yaptıktan sonra alkol ölçümü yaptı. Alkol ölçümünde hafif ticari aracı kullanan, aynı zamanda sokak ortasında tuvaletini yaptığı iddia edilen E.H’nin 250 promil alkollü olduğu belirlendi.

PARA CEZASI UYGULANDI VE SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Alkollü sürücüye 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Çalıştığı şirkete ait olduğu belirlenen araç ise bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Öte yandan kaza anı ve alkollü sürücünün küçük tuvaletini yapma anları güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)