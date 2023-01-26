HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Herkesin içinde tuvaletini yaptı! Kazadan sonra o hareketi her şeyi değiştirdi... Tepki çeken anlar

Herkesin içinde tuvaletini yaptı! Kazadan sonra o hareketi her şeyi değiştirdi... Tepki çeken anlar

26.01.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen kazada, kaza sonrası yaşananlar akıllara durgunluk verdi. İki aracın karıştığı maddi hasarlı kazada sürücüler kendi aralarında kaza raporu tutmaya karar vermişti fakat sürücülerden birinin yaptığı hareket her şeyi değiştirdi. Sürücülerden biri ulu orta tuvaletini yapınca vatandaşların tepkisini çekti ve trafik ekiplerine haber verildi. Sürücü 250 promil alkollü çıkarken 4 bin 64 TL para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Herkesin içinde tuvaletini yaptı! Kazadan sonra o hareketi her şeyi değiştirdi... Tepki çeken anlar

Akılalmaz kaza Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Bulvarı'nda yaşandı. Aktarılan bilgilere göre seyir halindeki Y.D.U.'nun kullandığı otomobille E.H.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı ancak araçlarda ufak çaplı hasarlar meydana geldi. Kazadan sonra araç sürücüleri araçlarını yol kenarına çekti ve kendi aralarında maddi hasarlı kaza raporu tutmaya karar verdi. Fakat bundan sonra yaşananlar büyük şaşkınlık yarattı. Olay yerine polisin gelmesiyle bir sürücüye para cezası verilirken sürücü belgesine de el konuldu. İşte kaza yapan alkollü sürücünün ulu orta tuvaletini yaptığı o anlar ve vatandaşların tepkisi...

AW812572_01

ARACIN ARKASINA GEÇİP TUVALETİNİ YAPTI

Kaza yapan sürücüler ve araçlarındaki yolcular hasarlı kaza tutanağı için hazırlık yaparken, hafif ticari araçta bulunanların aracın arka kısmına geçmeleri ve birisinin sokak ortasında tuvaletini yapması, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Bir vatandaş trafik polisini arayıp kaza olduğunu belirterek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekibi, sürücülerin ve araçların kontrollerini yaptıktan sonra alkol ölçümü yaptı. Alkol ölçümünde hafif ticari aracı kullanan, aynı zamanda sokak ortasında tuvaletini yaptığı iddia edilen E.H’nin 250 promil alkollü olduğu belirlendi.

AW812572_02

PARA CEZASI UYGULANDI VE SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Alkollü sürücüye 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Çalıştığı şirkete ait olduğu belirlenen araç ise bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

AW812572_03

Öte yandan kaza anı ve alkollü sürücünün küçük tuvaletini yapma anları güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

Göle uçan otobüste can pazarı yaşandı! Sular bir anda doldu, çığlık çığlığa... Göle uçan otobüste can pazarı yaşandı! Sular bir anda doldu, çığlık çığlığa...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kirişci duyurdu! İki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi Bakan Kirişci duyurdu! İki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi
Ameliyattan çıkıp... Hastanede doktorların kavgası! 'Beni kanlar içinde bırakıp gittiler'Ameliyattan çıkıp... Hastanede doktorların kavgası! 'Beni kanlar içinde bırakıp gittiler'
Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandıTürkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

En Çok Okunan Haberler

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Yangında 3'üncü kattan atlamıştı! 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti: Oyuna getirdiler

Yangında 3'üncü kattan atlamıştı! 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti: Oyuna getirdiler

Kılıçdaroğlu reddetti: Bunu kabul etmiyorum

Kılıçdaroğlu reddetti: Bunu kabul etmiyorum

Arife Gökçe ile ilgili sır perdesi aralanmadı, çarpıcı iddialar: Türkiye değil, dünya gelse konuşturamaz

Arife Gökçe ile ilgili sır perdesi aralanmadı, çarpıcı iddialar: Türkiye değil, dünya gelse konuşturamaz

Elektrik ve suyu kesip araçlara zarar verdiler, yangın bile çıkardılar

Elektrik ve suyu kesip araçlara zarar verdiler, yangın bile çıkardılar

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.