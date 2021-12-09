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  4. Herkesin zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor

Herkesin zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor

09.12.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da zehirli diye yenilmemesi ile ilgili uyarılarda bulunulan kapari karpuzunu dünyaya ihraç eden 67 yaşındaki Murat Mıhladız, yasaklı bitkiden 17 farklı gıda ürünü ortaya çıkarıyor. Yurt içi siparişlerinin yanı sıra 29 ülkeye daha gönderim yapan Mıhladız, zehirli uyarıları yapılan kaparinin tüketilmesi durumunda birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyerek, yürütülen klinik çalışmalardan bahsetti.

Herkesin zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor

Asıl mesleği aşçılık olan 67 yaşındaki Murat Mıhladız, 1994 yılında kapari bitkisinden çeşitli gıda ürünleri üretmeye başladı. Mıhladız, özel ürettiği kaparili gıda ürünlerinin bir kısmını tescil de ettirdi. Mıhladız'ın kapari bitkisinden ürettiği 17 farklı gıda ürünü, yurt içinin yanı sıra 29 ülkeye gönderiliyor. Kapari’den üretilen ürünler yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

BİRÇOK RAHATSIZLIĞA İYİ GELİYOR

Kaparinin birçok hastalığa iyi geldiğini belirten Murat Mıhladız, “Bu kapariyle tarladan sofraya kadar olan kısmıyla çalışmaya başladık. Aşçı olmam sebebiyle bu bitkiyi tanıdıktan sonra çok kıymetli ve şifalı olduğunu gördük. Bu bitkiden çeşitli gıdalar üretmeye karar verdik. Gıda maddesi olarak ürettiğimiz bu ürünlerin hepsinin ayrı ayrı hastalıkları iyileştirdiğini öğrendik. MS hastalığı, karaciğer, kanser, kan ve sindirim sistemi hastalıkları gibi rahatsızlıklara iyi geldiği anlaşıldı. İnsanlarda bu ürünlerimizin iyi geldiğini görünce üniversitelerde klinik çalışmalar yapmaya başladık” dedi.

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HERKESİN ZEHİRLİ BİLDİĞİ MEYVEYİ DÜNYAYA İHRAÇ EDİYOR

Kapari karpuzu olarak adlandırılan meyvenin tüm dünyada zehirli olarak bilindiğini ancak araştırmalara göre öyle olmadığını belirten Mıhladız, “Kaparinin çayı, tomurcuğundan turşu, dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok yemekte kullanılıyor. Tabii ki dünya sadece tomurcuklarını tüketiyordu. Biz meyvesini kullanmaya başladık. Kapari karpuzu dediğimiz meyvesi için ‘Zehirlidir, sakın yemeyin’ diyerek insanlara lanse edilmiş. Ancak bunun zehirli olmadığını 2000 yılında TÜBİTAK Gıda Bilimi Araştırma Enstitüsü'nde zehirli olmadığını klinik çalışma yaparak belirledik” ifadelerini kullandı.

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İHA

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