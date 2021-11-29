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Hertha Berlin’de Tayfun Korkut dönemi başladı

29.11.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu.

Korkut kulüp ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.Türkiye Milli Takımı'nın eski oyuncularından Tayfun Korkut, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) temsilcilerinden Hertha Berlin'in teknik direktörlüğüne getirildi.

Hertha Berlin kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetimin mevcut durumu analiz ederek, Macar asıllı teknik direktör Pal Dardai'nin görevine derhal son verme kararı aldığı belirtildi. Açıklamada, "Mavi-beyaz ekibimizin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut olmuştur" denildi.

Açıklamada, Korkut'un 1999-2000 sezonunda 25 kez Hertha Berlin forması giydiğine de vurgu yapıldı.

47 yaşındaki Tayfun Korkut'un yardımcılığına İlja Aračić'in getirildiği belirtilen açıklamada, yeni teknik direktör ve yardımcısı ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandığı bilgisine yer verildi.

Yeni bir ivme

Lig sıralamasında 14'üncü olan Hertha Berlin‘in sportif direktörü Fredi Bobic kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Tayfun Korkut ile takıma yeni bir ivme ve yeni bir enerji kazandırmak istiyoruz. Tayfun, geçmişte sadece bir takımı istikrara kavuşturmakla kalmayıp, aynı zamanda titiz ve tutkulu çalışmasıyla ve futbol bilgisiyle o takımı daha da geliştirebileceğini kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Fredi Bobic'e ve Hertha BSC yöneticilerine güvenlerinden dolayı teşekkür ettiğini belirten Tayfun Korkut ise kulüp sitesine yaptığı açıklamada, "Enerji doluyum ve bu heyecan verici görevi dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Kariyerinde Türkiye ve Almanya var

İnternet sitesinde yapılan açıklamada Tayfun Korkut'un Stuttgart yakınlarında büyüdüğü, aktif kariyerinde Stuttgart Kickers, Fenerbahçe, Real Sociedad, Espanyol Barcelona, Beşiktaş, Gençler Birliği'nin yer aldığına vurgu yapıldı.

Korkut'un Türkiye Milli Takımı için 42 kez forma giydiğine de işaret edilen açıklamada, San Sebastian, TSG Hoffenheim ve VfB Stuttgart'ta antrenör olarak görev yaptıktan sonra, 2012'den itibaren Türkiye milli takımının yardımcı antrenörlüğünü üstlendiği, 2014'te ise Hannover 96'yı devraldığı belirtildi. 2016 yılından iktibaren de 1. FC Kaiserslautern, Bayer 04 Leverkusen ve VfB Stuttgart'ı çalıştırdığı ifade edildi.

DW/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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