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Hetti Bywater aradığı erkeğin özelliklerini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 11:39 | Son Güncelleme

İngiliz oyuncu Hetti Bywater, sosyal medyadan ideal sevgili adayı için aradığı şartları açıkladı. Bywater, "Eğer bu özelliklere sahipseniz özelden mesaj atın" yazdı.

Hetti Bywater aradığı erkeğin özelliklerini paylaştı

İngiltere’de 1985’ten bu yana yayınlanan EastEnders dizisiyle ünlenen Hetti Bywater, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündemde... Bir süredir özel hayatında kimse olmayan 25 yaşındaki oyuncu, nasıl biriyle birlikte olmak istediğini açıkladı.

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Instagram hesabından aradığı kriterleri yazan Bywater, "Eğer gözlerin maviyse, 1.78’den daha uzunsan, sinema ya da moda endüstrisinde çalışıyorsan, seyahat etmek istiyorsan, sol görüşe sahipsen, zeki, espri anlayışı olan kibar biriysen ve dünyayı fethetmek istiyorsan bana özelden mesaj at” ifadelerini kullandı.

Genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede hızla yayılırken, “Öyle birini bulursan bize de haber” gibi alaycı yorumların hedefi oldu.

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Hetti Bywater, Hetti Bywater instagram,

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