Hıçkırık neden olur, nasıl geçer? Hıçkırığa ne iyi gelir?

Hıçkırık belki de insan vücudunun en gizemli ve komik tepkilerinden biridir. Aniden ortaya çıkabilen bu refleks, karın kaslarının ani bir şekilde kasılması ve ardından sesli bir şekilde nefes almanın bir sonucudur. Hıçkırık birçok kişinin hayatında sıkça karşılaştığı, aniden ve istemsiz bir şekilde ortaya çıkan bir reflekstir. Genellikle zararsız olsa da hıçkırık her yaştan insanı etkileyebilir ve bazen uzun sürebilir.
Hıçkırık ani ve istemsiz bir şekilde ortaya çıkan diyafram kaslarının ani kasılması ve bu kasılmaya bağlı olarak sesli bir şekilde nefes alınmasıyla karakterizedir. Hıçkırığın tam olarak neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle birlikte, bir dizi potansiyel tetikleyici faktör bulunmaktadır. Hıçkırığın yaygın nedenleri:
Hıçkırık genellikle zararsızdır ve kısa süre içinde kendiliğinden geçer. Ancak, hıçkırık sürekli ve şiddetliyse veya başka belirtilerle birlikteyse, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Çünkü bazen hıçkırık, altta yatan başka sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir.
Geçmeyen hıçkırık durumu genellikle uzun süre devam eden ve diğer tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınamayan bir durumu ifade eder. Geçmeyen hıçkırığın birkaç potansiyel nedeni olabilir ve bu durum ciddiyetle ele alınmalı, bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmelidir. Geçmeyen hıçkırık sebebi sinir sistemi bozuklukları, reflü, yutma problemleri, semptomatik hıçkırık, nörojenik problemler, diyafram sorunları olabilir.
Hıçkırık genellikle zararsız bir durum olsa da birçok insan bu aniden ortaya çıkan refleksi hızlı bir şekilde durdurmanın yollarını arar. Hıçkırığın geçmesine yardımcı olabilecek bazı yaygın yöntemler:
Bu yöntemlerden biri hıçkırığınızı durdurmak için etkili olabilir, ancak her birey farklıdır ve her yöntem herkes için işe yaramayabilir. Eğer hıçkırık sürekli ve şiddetli bir şekilde devam ediyorsa veya başka sağlık sorunlarına neden oluyorsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.
Hıçkırık diyaframın istemsiz kasılması ve ardından ses tellerinin kapanması sonucu oluşan, tekrarlayan bir sestir. Hıçkırık, genellikle zararsız bir durumdur ve kendiliğinden geçer. Hıçkırık için evde uygulanabilecek bazı yöntemler şunlardır:
Bu yöntemler hıçkırığı geçirmeye yardımcı olabilir. Ancak hıçkırık 10 dakikadan uzun sürerse veya şiddetliyse bir doktora görünmeniz önemlidir. Hıçkırığa iyi gelen şeyler, hıçkırığın nedenine bağlı olarak daha etkili olabilir. Örneğin, gaz nedeniyle oluşan hıçkırık için şekerli su içmek, diyafram kaslarını gevşetmeye yardımcı olabilir. Beyin hasarı nedeniyle oluşan hıçkırık için ise dilinizi gıdıklamak, beyin sinirlerini uyararak hıçkırığın geçmesine yardımcı olabilir.
Reflü, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu ortaya çıkan bir durumdur ve bu durum bazen hıçkırığa neden olabilir. Reflü hıçkırığı tedavi etmek için aşağıdaki önerilere göz atabilirsiniz:
Reflü ve hıçkırık sorununuz devam ediyorsa veya şiddetliyse, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Doktorunuz, ilaç tedavisi veya diğer tedavi seçenekleri konusunda size yardımcı olabilir.
Gece hıçkırığının çeşitli nedenleri olabilir ve bu durum genellikle zararsız olsa da, bazen altında yatan başka sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Gece hıçkırığının olası nedenleri:
Hıçkırık için dahiliye, aile hekimliği veya gastroenteroloji uzmanına gidebilirsiniz. Dahiliye uzmanı genel bir tıp uzmanıdır. Hıçkırık gibi çeşitli sağlık sorunlarını teşhis ve tedavi eder. Aile hekimi, birinci basamak sağlık hizmetlerinde uzmanlaşmış bir tıp uzmanıdır. Hıçkırık gibi çeşitli sağlık sorunlarını teşhis ve tedavi eder. Gastroenteroloji uzmanı, sindirim sistemi hastalıklarını teşhis ve tedavi eden bir tıp uzmanıdır. Hıçkırık, bazen sindirim sistemi hastalıklarının bir belirtisi olabilir. Bu nedenle, hıçkırağın nedeninin sindirim sistemi hastalığı olup olmadığını belirlemek için gastroenteroloji uzmanına görünmeniz gerekebilir.