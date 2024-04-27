Küçükçekmece'de terör estiren saldırgan 2 kişiyi bıçakla yaraladı: Engel olmak isteyenp polisin üzerine yürüyünce...

Dün sabah saatlerinde İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Süleyman Göv elindeki bıçakla çevredekileri tehdit ederek ilerledi. Göv, Ercan Özer ve Suriyeli El Muhammed Hayrullah'ı bıçakladı.

POLİSİN ÜZERİNE DE YÜRÜNCE BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çok sayıda ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, elinde bıçak bulunan Süleyman Göv'e teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Göv, polis ekiplerinin ihtarına karşı elindeki bıçağı bırakmadı. Polis memurunun üzerine doğru gelen Göv bacağından vuruldu. Yaralanan Göv ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Süleyman Göv'ün daha önce 3 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Bu arada Süleyman Göv 'ün Ercan Özer'i kolundan, El Muhammed Hayrullah'ı ise karnından bıçakladığı belirtildi. İki yaralının da durumunun iyi olduğu kaydedildi.





