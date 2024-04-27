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  4. Yurdun birçok bölümünde sıcak hava hakim! Onlar kar altındaki köyde baharı bekliyor

Yurdun birçok bölümünde sıcak hava hakim! Onlar kar altındaki köyde baharı bekliyor

27.04.2024 13:41
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Yurdun birçok bölümünde sıcaklıklar mevsim ortalamalarının üstüne yükseldi. Ancak bir yerde vatandaşlar, kar altındaki köylerine baharın gelsin diye hala beklemede. Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karçal Dağları yamaçlarında bulunan karla kaplı Maden köyünün sakinleri, umutla baharın gelmesini bekliyor.

Yurdun birçok bölümünde sıcak hava hakim! Onlar kar altındaki köyde baharı bekliyor

Kış ve ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Şavşat’a bağlı Maden köyü halen beyaz örtüyle kaplı bulunuyor.

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İlçeye 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve kış mevsiminin uzun sürdüğü köyde, vatandaşlar yaklaşık 6 ay karla mücadele ediyor.

AA-20240427-34394599-34394585-SAVSATIN_KAR_ALTINDAKI_MADEN_KOYU_BAHARI_BEKLIYOR

Yurdun birçok bölümünde sıcak hava hakimken kar nedeniyle baharda da kışı yaşayan köylüler, zor koşullarda yaşamlarını sürdürüyor.

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Karla kaplı köyde yaşayanlar bir yandan da bağ, bahçe işleri için hazırlıklarını yapıyor.

AA-20240427-34394599-34394587-SAVSATIN_KAR_ALTINDAKI_MADEN_KOYU_BAHARI_BEKLIYOR

"KAR YAĞIŞIYLA TARLALAR KARLA KAPLANDI"

Köy sakinlerinden Ekrem Kaya, AA muhabirine, köylerinde kış aylarının zorlu geçtiğini söyledi.

AA-20240427-34394599-34394588-SAVSATIN_KAR_ALTINDAKI_MADEN_KOYU_BAHARI_BEKLIYOR

Çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Kaya, "Kar yağışıyla tarlalar karla kaplandı, patates tarlalarına açtığımız kanallarla gübre döküyoruz. Organik gübreyle ürün yetiştiriyoruz, hayvan gübresiyle ürünlerimiz çok güzel oluyor. Kışın buralarda yaşam zordur, hayvanlarla uğraşıyoruz." dedi.

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Köyde akordiyon çalarak zamanını geçiren Recep Sarış ise köyde arıcılık da yaptığını dile getirerek, "Hobi olarak akordiyon çalıyorum, burası 2 bin rakımda bir köy. Kışları uzun geçiyor, ulaşım zorluğu var. Köyde güzel bir hayat var, kar, kış da bunların cilvesi. Bu yıl çok kar yağdı. Burada kasım ayında yollar kapanıyor, nisanda açılıyor." diye konuştu. (AA)

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AA-20240427-34394599-34394598-SAVSATIN_KAR_ALTINDAKI_MADEN_KOYU_BAHARI_BEKLIYORBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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