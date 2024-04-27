Yurdun birçok bölümünde sıcak hava hakim! Onlar kar altındaki köyde baharı bekliyor

Kış ve ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Şavşat’a bağlı Maden köyü halen beyaz örtüyle kaplı bulunuyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve kış mevsiminin uzun sürdüğü köyde, vatandaşlar yaklaşık 6 ay karla mücadele ediyor.

Yurdun birçok bölümünde sıcak hava hakimken kar nedeniyle baharda da kışı yaşayan köylüler, zor koşullarda yaşamlarını sürdürüyor.

Karla kaplı köyde yaşayanlar bir yandan da bağ, bahçe işleri için hazırlıklarını yapıyor.

"KAR YAĞIŞIYLA TARLALAR KARLA KAPLANDI"

Köy sakinlerinden Ekrem Kaya, AA muhabirine, köylerinde kış aylarının zorlu geçtiğini söyledi.

Çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Kaya, "Kar yağışıyla tarlalar karla kaplandı, patates tarlalarına açtığımız kanallarla gübre döküyoruz. Organik gübreyle ürün yetiştiriyoruz, hayvan gübresiyle ürünlerimiz çok güzel oluyor. Kışın buralarda yaşam zordur, hayvanlarla uğraşıyoruz." dedi.

Köyde akordiyon çalarak zamanını geçiren Recep Sarış ise köyde arıcılık da yaptığını dile getirerek, "Hobi olarak akordiyon çalıyorum, burası 2 bin rakımda bir köy. Kışları uzun geçiyor, ulaşım zorluğu var. Köyde güzel bir hayat var, kar, kış da bunların cilvesi. Bu yıl çok kar yağdı. Burada kasım ayında yollar kapanıyor, nisanda açılıyor." diye konuştu. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





