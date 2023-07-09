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  4. Hijyen ürünlerinde vergi arttı, vatandaşlar marketlere akın etti! "Fiyatlar yarın ne olur bilemeyiz"

Hijyen ürünlerinde vergi arttı, vatandaşlar marketlere akın etti! "Fiyatlar yarın ne olur bilemeyiz"

09.07.2023 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla hijyen ürünlerindeki vergi oranı yüzde 20’lik dilime çıkmasının ardından vatandaşlar marketlere akın etti. Vatandaşlar karar yürürlüğe girmeden önce tuvalet kağıdı ve sabun gibi ürünleri sepetlerine doldurdu. Market alışverişi yapan bir vatandaş "Fiyatlar şu anda uygun yarın ne olur bilemeyiz. Bu piyasayı biz yapıyoruz" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla daha önce yüzde 8'lik Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi hijyen ürünlerine vergi oranı yüzde 20'lik dilime girdi. Kararın ardından vatandaşlar marketlere akın etti.

DİŞ MACUNU DÜŞÜK KDV'DE KALDI

Bu maddede yer alan diş fırçası ve macunu, diş iplikleri düşük KDV diliminde bırakıldı. Karar yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

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"ESNAF YAPIYOR"

Ankara’da bulunan bir marketten alışveriş yapan vatandaş Musa Çalık, “Zamdan dolayı değil, normal alışverişimizi yaptık. Fiyatlar şu anda uygun yarın ne olur bilinmeyiz. Bu piyasayı biz yapıyoruz. Esnaf yapıyor, hükümet değil. Hükümet emekliye zam verdikçe esnafta bunu fırsat kollayıp fiyatlara zam yapıyor. Bu durumda vatandaşlara yansıyor. Bu ülke bizim başka ülke yok” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
market vergi Tuvalet kağıdı

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