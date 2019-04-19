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Hilal Cebeci, İmamoğlu'nu tebrik eden Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Yalaka

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2019 09:21 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hilal Cebeci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı atan Cem Yılmaz'a sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Hilal Cebeci, İmamoğlu'nu tebrik eden Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tweet atarak tebrik etti.

Cem Yılmaz'a en sert tepki de şarkıcı Hilal Cebeci'den geldi. Cebeci, Yılmaz için "Çıkarcı ve kurnaz" dedi.

İMAMOĞLU'NU TEBRİK ETMİŞTİ

Cem Yılmaz, yeni görevini devralan İmamoğlu'nu, "Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızı tebrik ediyor, İstanbul için, hepimiz için güzel günler diliyorum. Allah'a şükür belediyeden abi bir konser, abi bizim bir tarla işi vardı, abi bizim ruhsat işi ne oldu gibi derdi olan biri değilim, hiç olmadım... Ve bizden çok var. Kolay gelsin başkanım." diyerek tebrik etti.

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"ÇARIKLI KURNAZ, YALAKA"

Yılmaz'ın paylaşımını gören şarkıcı Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Cebeci, Yılmaz hakkında, "Ülkede olup bitene her zaman sessiz kalan Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmiş, sen gözümden düşmüştün iyice düştün, hepiniz çıkarcı insanlarsınız, koskoca iki çınar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'i sabahın köründe evlerinden aldılar sesiniz çıkmadı. Çarıklı kurnazı seni. Söyleyecek çok söz var. Ama susuyorum. En ummadığınız insanlar yalaka çıkınca, hayal kırıklığı yaşıyorsunuz." dedi.

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Hilal Cebeci


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Cem Yılmaz Ekrem İmamoğlu Hilal Cebeci

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