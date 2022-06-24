Hindistan’da 8 yaşındaki kız acı veren dini gelenekle yeni hayatına başladı! “Dünyevi bağlarımdan vazgeçtim”

Hindistan’da dini bir yaşam tarzına geçmek isteyen 8 yaşındaki Aangi Bagrech isimli bir kız çocuğu bir rahibe olarak yaşamaya karar verdi. Jain dinine mensup olarak hayatını devam ettirecek olan Bagrech, yaklaşık 4.5 milyon azınlıktan oluşan gruba dahil oldu. Ancak Bagrech yeni hayatına geçiş yapmadan önce fiziksel acıları içeren bir testi başarıyla atlaması gerekiyordu.

ACIYA KAYITSIZ OLDUKLARI SEMBOLİZE EDİYOR

Jain dinine mensup olanların ilk adımda başlarında bulunan saçları elleriyle yoldukları ve tamamen çıkarttıkları bir prosedürden geçmeleri gerekiyor. Bu prosedür rahibelerin fiziksel acıya kayıtsız olduklarını sembolize ediyor. Yürüyerek dünyayı dolaşan Jain üyeleri 20 günden fazla bir yerde kalmıyor, teknolojik ürünleri kullanmıyor ve sadece beyaz basit kıyafetler giyerek yaşamlarını sürdürüyor.

Hayatını yeniden şekillendirdiğini ifade eden Bagrech, “Dünyevi bağlarımdan vazgeçtim. Cep telefonunu, değerli hediyeleri ve kıyafetleri reddettim. Yaklaşık beş ay önce diksha talebiyle dokuz gün oruç tuttum. Büyük teyzem Jain üyesiydi ve o bana ilham kaynağı oldu. Tüm ailem, materyalist dünyadan vazgeçtiğim için benimle gurur duyuyor" dedi.



