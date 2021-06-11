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Hindistan'da ayı saldırısına uğradı, dehşeti yaşadı: Gözümün olmadığını hastanede öğrendim

11.06.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da tembel ayının saldırısına uğrayan Hintli çoban, ölümle burun buruna geldi. Ayı tarafından yüzü parçalanan ve gözü oyulan çoban, çevredekilerin fark etmesi sayesinde hemen hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'da ayı saldırısına uğradı, dehşeti yaşadı: Gözümün olmadığını hastanede öğrendim

Hindistan'ın Uri bölgesinde çobanlık yapan Muhammed Mümtaz, hayvanlarını otlarken aniden tembel bir ayının saldırısına uğradı. Yüzünün tamamı parçalanan adam kanlar içinde yere yığılırken, bir gözünü de saldırı sırasında kaybetti.

''GÖZÜMÜN OYULDUĞUNUN FARKINDA DEĞİLDİM''

Bir gözü ayı tarafından oyulan Mümtaz, görme yetisini kaybederken, bilinci yarı açık bir şekilde köylüler tarafından bulundu. Hemen hastaneye kaldırılan çoban yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı: Bir anda ne olduğunu anlayamadan üstüme saldırdı. Onunla savaşmaya çalıştım taş attım ama gücüm ona yetecek gibi değildi. Ağır bir kaya beni ezmiş gibi hissettim. Yüzümü ısırdı, kanların fışkırdığını gördüm. Gözümün farkında bile değildim. Hastanede gözümün olmadığını öğrendim. Nakil yapılabileceği konuşuluyor.

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Doktorlar tarafından yakından izlenen Muhammed, uzun bir süre tedavi altında olacak.


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Hindistan

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