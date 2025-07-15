Hindistan'da düşen yolcu uçağının pilotuyla ilgili olay iddia! Annesi kazadan önce ölünce...

Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad kentinden Londra'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü. 242 kişiden bir kişi hariç herkesin öldüğü kazayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

DEPRESYON İDDİASI

Ön raporun yayınlanmasının ardından kaptan pilotla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Yerel haberlere göre kaptan pilot Sumeet Sabharwal'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve depresyonda olduğu öne sürüldü. Kalkıştan sonra uçağın iki yakıt düğmesinin kapalı kaldığı ve bunun da uçakta güç kaybına sebep olarak kazaya neden olduğu belirtildi.

Kaptan pilot Sabharwal'ın çok deneyimli olduğu fakat akıl sağlığının iyi olmadığı iddia edildi. Sabharwal'ın bir süre önce annesini yitirdiği ve deneyimli pilotun depresyonda olduğu öne sürüldü.

"NEDEN KESTİN" DEMİŞTİ

İncelenen uçak verileri ve ses kayıtlarında her iki yakıt anahtarının da kesildiği öğrenilmişti. Yakıt kontrol anahtarlarının “CUTOFF” (yakıt durdu) konumundan “RUN” (yakıt akışı) konumuna geri döndürüldüğü ortaya çıkmıştı. Bu da motorların hepsinin durmasına neden olmuştu. Uzmanlar yakıt kontrol anahtarlarının yanlışlıkla hareket ettirilmek üzere tasarlanmadığını belirtti.