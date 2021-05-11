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Hindistan’da koronayla birlikte patlama yaptı: Kara mantar

11.05.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgının en hızlı şekilde ilerlediği Hindistan'da koronavirüsle birlikte 'kara mantar' olarak da bilinen mukormikoz vakaları da arttı. Uzmanlar, gözün alınmasına kadar giden ölümcül enfeksiyonun, özellikle diyabet hastalarında koronavirüs tedavisinde kullanılan steroid ilaçlarla tetiklendiğini düşünüyor.

Hindistan’da koronayla birlikte patlama yaptı: Kara mantar

Koronavirüs dünya genelinde hızla can alırken, salgının son haftalarda en ağır vurduğu ülkelerin başında Hindistan geliyor. Yeni vaka sayıları günlerdir 300 binin altına düşmeyen, sağlık sistemi çöken ve tıbbi ekipman krizi yaşanan ülkede hastalar arasında başka bir tehlike daha baş gösterdi.

Koronavirüsle birlikte artış gösteren hastalık, ‘kara mantar’ olarak da bilinen mukormikoz. Mumbai’de üç hastanede görev yapan göz cerrahı Dr. Akshay Nair, son bir ayda 40 kara mantar vakasıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Dr. Nair bu rakamın çok yüksek olduğunu, son 2 yılda yalnızca 10 vaka gördüğünü aktardı.

11 HASTANIN GÖZÜ ALINDI

Business Insider’ın haberine göre, hastalık Covid-19’u atlatan kişilerde ortalama iki hafta sonra ortaya çıkıyor. Söz konusu kişilerin büyük çoğunluğu diyabeti olan hastalar. Enfeksiyonun vücuda yayılmaması için Dr. Nair’in hastalarından 11’inin gözü alındı. Hastalığın ölüm oranının yüzde 50 olduğu belirtiliyor.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde sağlık sektörü vaka ve ölüm sayılarının artmasıyla birlikte durma noktasına geldi.

STEROİD İLAÇLAR TETİKLİYOR

Dr. Nair, hastalığın tetiklenmesindeki ana faktörlerden birinin, corona virüsü tedavisinde kullanılan steroid ilaçlar olduğuna inandığını söyledi. Steroid ilaçların akciğer hasarını önleyerek durumu ağır hastalarda işe yaradığını belirten Dr. Nair, bağışıklık sistemini baskı altına aldığını ifade etti. Dr. Nair, “Diyabet vücut direncini aşağıya çekiyor, koronavirüs bunu şiddetlendiriyor, Covid-19’la mücadeleye yardım eden steroidler ise ateşe benzin dökmek gibi” dedi.

Hindistan’da diyabet hastalığı oranının çok yüksek ve kontrol altında tutmanın çok zor olduğunu belirten Manchester Üniversitesi’nden Prof. Dr. David Denning, “Başka ülkelerde de rapor edilen mukormikoz vakaları var. Bunlar arasında Birleşik Krallık, ABD, Fransa, Avusturya, Brezilya ve Meksika bulunuyor” diye konuştu.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yayınladığı verilere göre ‘kara mantar’ veya mukormikozun belirtileri arasında şunlar yer alıyor:

– Yüzün bir tarafında şişlik

– Baş ağrısı

– Burun ve sinüslerde tıkanıklık

– Yüksek ateş

– Burunda oluşan kararmalar

– Göğüs ağrısı ve nefes darlığı

‘HİNDİSTAN’DAKİ MUTASYON KÜRESEL TEHDİT’

Öte yandan Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk defa Hindistan’da geçen yıl rastlanan koronavirüsün yeni bir türünün bazı ön çalışmalara göre daha kolay yayıldığını belirterek, bu türün küresel çapta tehdit oluşturmaya başladığını açıkladı.

B.1.617 olarak adlandırılan varyant küresel ölçekte tehdit olarak görülen dördüncü corona virüsü türü olacak. Koronavirüsün küresel çapta tehdit teşkil eden diğer türleriyse İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya türleriydi.

“Bunu küresel seviyede tehdit oluşturan bir tür olarak sınıflandırıyoruz” diyen DSÖ’nün koronavirüsten sorumlu teknik şefi Maria Van Kerkhove, sözlerine şöyle devam etti: “Daha yüksek bulaşıcılık olduğuna dair mevcut bazı bilgiler bulunuyor.”

Hindistan’daki koronavirüs vakaları ve koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı dün günlük rekor seviyeye yaklaştı.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da dün 366.161 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 3,754 kişi virüsten dolayı yaşamını yitirdi. Hastane yataklarının, morgların ve krematoryumların kapasite aşımına uğradığı ülkede toplam Covid-19 vaka sayısı 22.66 milyona çıkarken, toplam vefat sayısı 246,116 oldu.

DSÖ, B.1.617 adlı yeni türün ilk defa Hindistan’da geçen yıl Aralık ayında görüldüğünü açıkladı. Hindistan’daki bu yeni türün şimdiden diğer ülkelere yayılmasından dolayı, pek çok ülke Hindistan ile olan seyahatleri sınırladı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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