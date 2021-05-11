Hindistan’da koronayla birlikte patlama yaptı: Kara mantar

Koronavirüs dünya genelinde hızla can alırken, salgının son haftalarda en ağır vurduğu ülkelerin başında Hindistan geliyor. Yeni vaka sayıları günlerdir 300 binin altına düşmeyen, sağlık sistemi çöken ve tıbbi ekipman krizi yaşanan ülkede hastalar arasında başka bir tehlike daha baş gösterdi. Koronavirüsle birlikte artış gösteren hastalık, ‘kara mantar’ olarak da bilinen mukormikoz. Mumbai’de üç hastanede görev yapan göz cerrahı Dr. Akshay Nair, son bir ayda 40 kara mantar vakasıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Dr. Nair bu rakamın çok yüksek olduğunu, son 2 yılda yalnızca 10 vaka gördüğünü aktardı. 11 HASTANIN GÖZÜ ALINDI Business Insider’ın haberine göre, hastalık Covid-19’u atlatan kişilerde ortalama iki hafta sonra ortaya çıkıyor. Söz konusu kişilerin büyük çoğunluğu diyabeti olan hastalar. Enfeksiyonun vücuda yayılmaması için Dr. Nair’in hastalarından 11’inin gözü alındı. Hastalığın ölüm oranının yüzde 50 olduğu belirtiliyor. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde sağlık sektörü vaka ve ölüm sayılarının artmasıyla birlikte durma noktasına geldi.

STEROİD İLAÇLAR TETİKLİYOR Dr. Nair, hastalığın tetiklenmesindeki ana faktörlerden birinin, corona virüsü tedavisinde kullanılan steroid ilaçlar olduğuna inandığını söyledi. Steroid ilaçların akciğer hasarını önleyerek durumu ağır hastalarda işe yaradığını belirten Dr. Nair, bağışıklık sistemini baskı altına aldığını ifade etti. Dr. Nair, “Diyabet vücut direncini aşağıya çekiyor, koronavirüs bunu şiddetlendiriyor, Covid-19’la mücadeleye yardım eden steroidler ise ateşe benzin dökmek gibi” dedi. Hindistan’da diyabet hastalığı oranının çok yüksek ve kontrol altında tutmanın çok zor olduğunu belirten Manchester Üniversitesi’nden Prof. Dr. David Denning, “Başka ülkelerde de rapor edilen mukormikoz vakaları var. Bunlar arasında Birleşik Krallık, ABD, Fransa, Avusturya, Brezilya ve Meksika bulunuyor” diye konuştu. HASTALIĞIN BELİRTİLERİ ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yayınladığı verilere göre ‘kara mantar’ veya mukormikozun belirtileri arasında şunlar yer alıyor: – Yüzün bir tarafında şişlik – Baş ağrısı – Burun ve sinüslerde tıkanıklık