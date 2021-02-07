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Hindistan'da nehre düşen buzul sele neden oldu

07.02.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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Hindistan'da nehre düşen buzul sele neden oldu

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde büyük bir buzulun aniden kırılarak Dhauli Ganga Nehri'ne düşmesiyle nehrin suyunu yükselttiği ve sele neden olduğu açıklandı. Nehir üzerindeki barajın da hasar gördüğünü belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Ölü veya yaralı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde bulunan dağlık Chamoli bölgesinde, eriyen buzuldan kaynaklandığı ifade edilen sel felaketi meydana geldi. Yetkililer, Dhauli Ganga Nehri üzerindeki Rishiganga Barajı’nın sel sularını durduramadığını ve baraj ile çevredeki evlerin selden zarar gördüğünü belirtti.

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Chamoli Bölgesi Eyalet Acil Yardım (SDRF) yetkilileri, olay yerine ulaştıklarını ve Ganga Nehri çevresinde yaşayan bölge sakinlerinin dikkatli olmasını belirtti. Yetkililer ayrıca dağlık bölgedeki büyük bir buzulun kırılarak nehir sularının seviyesini aniden yükselttiği ve sele neden olduğunu ifade etti.

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DHA

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