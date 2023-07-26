Hindistan’da Oppenheimer tepkisi! Sevişme sahnesindeki detay kızdırdı

“Atom bombasının babası” olarak kabul edilen Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ı anlatan biyografik film Oppenheimer tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Başrolünü Cillian Murphy’in yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Matt Damon , Emily Blunt , Florence Pugh ve Gary Oldman yer alıyor. Sinemaseverlerin beğenisini kazanan film Hindistan’da eleştiri oklarının hedefi oldu.

İLK ATOM BOMBASI PATLADIĞINDA SÖYLEDİĞİ SÖZLER

Hindistan’da tepkilere neden olan sahnede "Robert Oppenheimer" rolündeki Cillian Murphy ve "Jean Tatlock"ı canlandıran Florence Pugh, ilişki sırasında durup ayağa kalkıyor, kitaplığa giderek Bhagavad Gita'nın bir baskısını alıyor ve onu okumaya başlıyor. Fizikçinin 16 Temmuz 1945'te icat ettiği ilk atom bombası patladığında hatırladığı söylenen ve Bhagavad Gita'dan alıntılanan "Ben Ölüm oldum, dünyaların yok edicisi" dizesini okuyor ve ilişki yeniden başlıyor.

“SERT BİR SALDIRI”

Hintli bir gazeteci ve hükümetin Merkezi Bilgi Komisyonunda üst düzey bir yetkili olan Uday Mahurkar , bunu "Hinduizme yönelik sert bir saldırı" olarak nitelendirdi.