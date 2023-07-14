Titanik’in yönetmeni James Cameron’a Titan teklifi! Titan felaketi dizi mi oluyor?

Atlantik Okyanusu’nda batan Titanik enkazını görmek için turistik bir tur düzenleyen OceanGate şirketinin Titan adını verdiği denizaltısı içindeki 5 yolcusuyla birlikte "katastrofik" şekilde patlamıştı. Dünya gündeminde geniş yankı uyandıran Titan denizaltısının hikayesini bir diziye dönüştürüleceği iddia edildi. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Titanik enkazına 33 kez dalış yapan ve gişe rekortmeni Titanik filminin yönetmeni James Cameron’un düşünüldüğü iddia edildi.

OYUNCU KADROSU BİLE KONUŞULUYOR

The Sun’da yer alan bir habere göre James Cameron’un yönetmen koltuğuna oturacağı Titan dizisinin oyuncu kadrosunda ise "Oppenheimer" ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Matt Damon ve "The Big Sick" yıldızı Kumail Nanjiani düşünülüyor.