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Yeni bir kurbağa türü keşfedildi

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İLGİNÇ HABERLER  | 13.02.2019 16:43 | Son Güncelleme

Hindistan'ın güneyinde Batı Gat Dağları bölgesinde yeni bir kurbağa türü keşfedildi.

Yeni bir kurbağa türü keşfedildi

BBC'nin haberine göre, Delhi Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Sonali Garg ve danışmanı SD Biju, ülkenin güneyinde Batı Gat Dağları bölgesinde yeni bir kurbağa türüne rastladı.

Latince Mysticellus (Gizemli) adı verilen dar ağızlı kurbağanın, 3 yıl süren araştırmaların sonunda keşfedildiği belirtilerek, mikrohilid kurbağaların yeni bir türü olduğu doğrulandı.

Sonali Garg, kurbağanın şimdiye kadar fark edilmemesinin nedeninin, üremek için yılda 4 günden az süre ortaya çıkması, senenin geri kalanını gizlenerek geçirmesi olabileceğini söyledi.

Hindistan'ın Batı Gat Dağları bölgesinde 2017'de de çukur kazan 4 yeni kurbağa türü bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan india kurbağa gat dağı mysticellus

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