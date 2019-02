Yeni bir kurbağa türü keşfedildi

BBC'nin haberine göre, Delhi Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Sonali Garg ve danışmanı SD Biju, ülkenin güneyinde Batı Gat Dağları bölgesinde yeni bir kurbağa türüne rastladı.

Latince Mysticellus (Gizemli) adı verilen dar ağızlı kurbağanın, 3 yıl süren araştırmaların sonunda keşfedildiği belirtilerek, mikrohilid kurbağaların yeni bir türü olduğu doğrulandı.

Indian researchers have discovered a new species of frog in a roadside puddle in Western Ghats, a biodiversity hotspot in southern India — The species belongs to a new Indian frog group or genus which the scientists have named Mysticellushttps://t.co/UcDuxPW7Or pic.twitter.com/hqiMOPa3js