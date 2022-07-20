Hindistan’daki yağmur ritüeli herkesi şaşırttı! İki kurbağı zorla evlendirerek çözüm ürettiler

Hindistan'ın Gorakhpur şehrinde yoğun sıcağa ve yağış eksikliğine maruz kalan bir grup insan, yağmur tanrısı Lord Indra'yı memnun etmek için bir ritüel gerçekleştirdi. Grup doğadan buldukları iki kurbağayı yakaladı ve onları zorla evlendirdi. Kurbağaları çiçeklerle süsleyen grup, ülkelerinde yaşanan iklim krizini çözmek ve yağmur yağmasını sağlamak için bu ritüeli yaptıklarını dile getirdi.

TÖRENE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Ritüeli organize eden ve kurbağaların evlenmesini sağlayan Radhakant Verma, “Kurba düğünlerinin yağmur yağdırmak için yapıldığı yüzlerce yıl boyunca test edilmiş bir inançtır. Uzun bir kuralıklık dönemi geçirdik ve bu soruna bir çözüm bulmamız gerekiyordu” dedi.

Grup, yeni evli kurbağa çifti bir arada tutmak için mücadele etti. Çiftin evlenmesinin ardından törene katılan yüzlece kişi ilahiler söyleyerek büyük bir kutlama yaptı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Yağmur ritüelinden yaklaşık birkaç gün sonra Gorakhpur'un yanı sıra Uttarkand, Himachal Pradesh, Pencap, Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttar Pradesh, West Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh ve Assam, Meghalaya dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgeleri için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.



