Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Hindistan’daki yağmur ritüeli herkesi şaşırttı! İki kurbağı zorla evlendirerek çözüm ürettiler

Hindistan’daki yağmur ritüeli herkesi şaşırttı! İki kurbağı zorla evlendirerek çözüm ürettiler

20.07.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta başından itibaren Avrupa’da etkili olan sıcak hava dalgası tüm dünyayı endişelendirdi. Hindistan’da bir grup insan iki kurbağanın katıldığı bir düğün yardımıyla iklim değişikliği sorununa kendi çözümlerini bulduklarını iddia etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Hindistan’daki yağmur ritüeli herkesi şaşırttı! İki kurbağı zorla evlendirerek çözüm ürettiler

Hindistan'ın Gorakhpur şehrinde yoğun sıcağa ve yağış eksikliğine maruz kalan bir grup insan, yağmur tanrısı Lord Indra'yı memnun etmek için bir ritüel gerçekleştirdi. Grup doğadan buldukları iki kurbağayı yakaladı ve onları zorla evlendirdi. Kurbağaları çiçeklerle süsleyen grup, ülkelerinde yaşanan iklim krizini çözmek ve yağmur yağmasını sağlamak için bu ritüeli yaptıklarını dile getirdi.

Avrupa’da sıcaklıklar yükseldi! Kırmızı alarm verildi: Can kaybı bini aştıAvrupa’da sıcaklıklar yükseldi! Kırmızı alarm verildi: Can kaybı bini aştı

TÖRENE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

1

Ritüeli organize eden ve kurbağaların evlenmesini sağlayan Radhakant Verma, “Kurba düğünlerinin yağmur yağdırmak için yapıldığı yüzlerce yıl boyunca test edilmiş bir inançtır. Uzun bir kuralıklık dönemi geçirdik ve bu soruna bir çözüm bulmamız gerekiyordu” dedi.

3

Grup, yeni evli kurbağa çifti bir arada tutmak için mücadele etti. Çiftin evlenmesinin ardından törene katılan yüzlece kişi ilahiler söyleyerek büyük bir kutlama yaptı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Yağmur ritüelinden yaklaşık birkaç gün sonra Gorakhpur'un yanı sıra Uttarkand, Himachal Pradesh, Pencap, Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttar Pradesh, West Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh ve Assam, Meghalaya dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgeleri için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

İngiltere'de rekor her dakika güncelleniyor! Ölü sayısında artış bekleniyorİngiltere'de rekor her dakika güncelleniyor! Ölü sayısında artış bekleniyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç tane meme ucu olduğunu söylemişti! Bikinili pozuyla olay olduÜç tane meme ucu olduğunu söylemişti! Bikinili pozuyla olay oldu
Hep aynı şeyi yapıyor! Yatak odasından paylaştıHep aynı şeyi yapıyor! Yatak odasından paylaştı
Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştıAvrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı
Anahtar Kelimeler:
yağmur Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

14 yıl boyunca saklanan sırrı öğrenince...

14 yıl boyunca saklanan sırrı öğrenince...

Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken...

Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken...

İlginizi Çekebilir

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.