Hira'dan sonra Okan Kurt açıkladı: Demet ile barıştık

Şarkıcı Demet Akalın ve iş insanı Okan Kurt'un kızları Hira, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda anne ve babasının birlikte tatile çıktıklarını söylemişti.

Hira sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Annem babam tatile gitti. Havaalanındalar bana oyuncak alınca gelecekler” dedi. Bu mesaj ünlü çiftin barıştığı yönünde yorumlanırken, kızının bu mesajını gören Demet Akalın, “Patlatmış Hira’ya bak” dedi.

'BARIŞARAK DÖNDÜK'

Okan Kurt ise bu haberlerden sonra bugün 2. Sayfa programına bağlandı. Okan Kurt eski eşi Demet Akalın ile barışmak için ve daha rahat edebilmek için beraber Paris'e gittiklerini itiraf etti.

Kurt "Paris'e barışmak için gittik barışarak döndük" dedi. Okan Kurt evlilik ile ilgili soruları da geçiştirdi ve "durun daha yeni barıştık zaten" dedi. Kurt yeniden Akalın'ın evine taşınıp taşınmadığına dair sorulara da net bir yanıt vermedi.

İşte o açıklama:

"Hala barışmaya çalışıyorum. Elimden gelen bütün sürprizleri, jestleri yapamaya çalışıyorum. Paris’e de ‘hani orada daha rahat ederiz’ diye gittik. Basın ve arkadan çekmeye çalışan ablalar var, bir rahat bıraksalar her şey daha güzel olacak. Ama herkesten Allah razı olsun, herkes barışmamızı istiyor. Çok zor dönemler geçirdik ailece ben onu çok seviyorum onun da beni sevdiğine inanıyorum orta yolu bulmaya çalışıyoruz.