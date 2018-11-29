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Hira'dan sonra Okan Kurt açıkladı: Demet ile barıştık

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.11.2018 10:31 | Son Güncelleme

Evlerine haciz geldikten sonra boşanma kararı alan Demet Akalın ve Okan Kurt gündemden düşmüyor! Eski karısı Akalın'ı sevdiğini her fırsatta söyleyen Kurt barıştıklarını da açıkladı.

Hira'dan sonra Okan Kurt açıkladı: Demet ile barıştık

Şarkıcı Demet Akalın ve iş insanı Okan Kurt'un kızları Hira, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda anne ve babasının birlikte tatile çıktıklarını söylemişti.

Hira sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Annem babam tatile gitti. Havaalanındalar bana oyuncak alınca gelecekler” dedi. Bu mesaj ünlü çiftin barıştığı yönünde yorumlanırken, kızının bu mesajını gören Demet Akalın, “Patlatmış Hira’ya bak” dedi.

Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı mı? Haberi Hira verdiDemet Akalın ile Okan Kurt barıştı mı? Haberi Hira verdi

'BARIŞARAK DÖNDÜK'

Okan Kurt ise bu haberlerden sonra bugün 2. Sayfa programına bağlandı. Okan Kurt eski eşi Demet Akalın ile barışmak için ve daha rahat edebilmek için beraber Paris'e gittiklerini itiraf etti.

Kurt "Paris'e barışmak için gittik barışarak döndük" dedi. Okan Kurt evlilik ile ilgili soruları da geçiştirdi ve "durun daha yeni barıştık zaten" dedi. Kurt yeniden Akalın'ın evine taşınıp taşınmadığına dair sorulara da net bir yanıt vermedi.

İşte o açıklama:

"Hala barışmaya çalışıyorum. Elimden gelen bütün sürprizleri, jestleri yapamaya çalışıyorum. Paris’e de ‘hani orada daha rahat ederiz’ diye gittik. Basın ve arkadan çekmeye çalışan ablalar var, bir rahat bıraksalar her şey daha güzel olacak. Ama herkesten Allah razı olsun, herkes barışmamızı istiyor. Çok zor dönemler geçirdik ailece ben onu çok seviyorum onun da beni sevdiğine inanıyorum orta yolu bulmaya çalışıyoruz.

KIZIMIZ BOMBAYI PATLATTI

Biz zaten yurtdışına gidip rahat hareket etmek istedik. Ama havaalanında ablalar çekmiş bizi… Biz onlara sıramızı vermiştik onlar bize gol attı. Barışmak için gittik Paris’e barıştık. Kızım ilan etti zaten herkese barıştığımızı, çok şükür. Dört yaşında bir çocuğa ‘sen git odanda bunları söyle’ diyebilir misin? Biz normalde biraz daha geç gelecektik. Hira’yı özlediğimiz için erken döndük, yalnız kalmasın diye.

O da çok mutlu olmuş yurtdışına gittiğimize… Biz çocuğu aradık ‘babacım uyuma geleceğiz’ dedik. O da video çekmiş.Annesi havaalanından eve gelene kadar kahkaha attı. ‘Kızımız bombayı patlattı’ diye.

Hira, hatta ‘yurtdışına gitsinler, bir kardeş daha yapsınlar’ diyormuş.

Ben eve gelip gidiyorum ama aynı evde kalmıyoruz inşallah o da olacak."


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Anlaşmalı boşanma borçlar yüzünden.Şimdi evlilik sözleşmesi yapıp mal ayrılığı şartıyla evlenecekler.Alacaklılar zıkkımın kökünü alacak.Kapişşş.
Sanki gerçekten ayrıldınız mı da barışıyorsunuz?
Tamam tamam düzmece boşanmadınız tamam taam taam inandık (ismail abi)
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