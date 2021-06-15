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Hırsız sevgililere suçüstü! 70 bin TL değerindeki kabloyu eritirken yakalandılar

15.06.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Honaz ilçesinde bir tekstil fabrikasından 70 bin TL değerinde kablo çalan sevgililer, çaldıkları malzemeyi ormanlık alanda eritirken JASAT’a suçüstü yakalandı. Yaşanan hırsızlıktan haberi olmayan fabrika sahibi, çalınan kabloları jandarma ekiplerinden öğrendi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişinin kendilerini ‘Gece Yarasaları’ olarak adlandıran hırsızlık şebekesi üyelerinin ablası olduğu belirlendi.

Hırsız sevgililere suçüstü! 70 bin TL değerindeki kabloyu eritirken yakalandılar

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefon ve elektrik kablosu ile iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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Bu kapsamda jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı araştırma Ferhat D. (35) ve sevgilisi Nebahat D. (38) ile Polat G. (16) isimli şüpheliler, bir fabrikadan çaldıkları 70 bin TL değerindeki elektrik kablosunu ormanlık alanda ateş yakarak erittikleri sırada suçüstü yakalandı.

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FABRİKA SAHİBİ JASAT'TAN ÖĞRENDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda Ferhat D’nin 19, sevgilisi Nebahat D’nin 17 ve Polat G’nin ise 4 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Tekstil fabrikası sahibi, şüphelilerin ifadeleri sonucu suçlarını itiraf etmesinin ardından iş yerinde meydana gelen hırsızlığı JASAT ekibinden öğrendi.

'GECE YARASALARI'

Öte yandan; operasyonda gözaltına alınan Nebahat D’nin, daha önce JASAT timlerince düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklanan ve kendilerini ‘Gece Yarasaları’ olarak adlandıran hırsızlık şebekesi üyelerinin ablası olduğu belirlendi. (İHA)

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Denizli
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