Çalacak bir şey bulamadı, bahçedeki bıldırcınları çaldı

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesi’nde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir hırsız, Şanlıurfa’da yayın hayatını sürdüren Kanal Urfa Televizyonu’nun bulunduğu binanın bahçesine girdi. Burada bir süre oyalanan hırsız, çalacak bir şey bulamayınca bahçede kafes içerisinde bulunan 3 adet bıldırcın kuşunu çaldı.

"MADDİ OLARAK YÜKSEK BİR DEĞERİ YOK"

Televizyon çalışanlarından Faysal Çağla, bıldırcın kuşlarının maddi olarak yüksek bir değerinin olmadığını fakat hırsızlık boyutunun küçüklük ya da büyüklükle derecelendirilmemesi gerektiğini belirtti. Çağla, hırsızın bulunarak cezalandırması için şikayetçi olduklarını aktardı.

Duvar üstünden atlayarak bıldırcın kuşlarını çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.





