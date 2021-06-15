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Çalacak bir şey bulamadı, bahçedeki bıldırcınları çaldı

15.06.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da bir yerel televizyon kanalının bahçesine giren hırsız, umduğunu bulamayınca 3 adet bıldırcın kuşunu çaldı. Kuşların maddi olarak yüksek bir değerinin olmadığını belirten televizyon çalışanlarından Faysal Çağla; hırsızın bulunarak cezalandırılması için şikayetçi olduklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesi’nde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir hırsız, Şanlıurfa’da yayın hayatını sürdüren Kanal Urfa Televizyonu’nun bulunduğu binanın bahçesine girdi. Burada bir süre oyalanan hırsız, çalacak bir şey bulamayınca bahçede kafes içerisinde bulunan 3 adet bıldırcın kuşunu çaldı.

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"MADDİ OLARAK YÜKSEK BİR DEĞERİ YOK"

Televizyon çalışanlarından Faysal Çağla, bıldırcın kuşlarının maddi olarak yüksek bir değerinin olmadığını fakat hırsızlık boyutunun küçüklük ya da büyüklükle derecelendirilmemesi gerektiğini belirtti. Çağla, hırsızın bulunarak cezalandırması için şikayetçi olduklarını aktardı.

Duvar üstünden atlayarak bıldırcın kuşlarını çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.

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