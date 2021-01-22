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Hızlı ve kavisli: Honor V40 5G sonunda tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

22.01.2021 12:00 | Son Güncelleme:
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Hızlı ve kavisli: Honor V40 5G sonunda tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei ile bağını kopartan Honor, Honor V40 5G akıllı telefon modelini resmen tanıttı. MediaTek Dimensity 1000+ işlemci ile gelen Honor V40 5G özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor.

Honor Huawei ile bağını geçtiğimiz günlerde tamamen kopartmıştı. Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd adlı yerel bir konsorsiyuma satılan Honor, bir süredir geliştirdiği yeni akıllı telefonu Honor V40 5G ile gündeme geliyordu. Akıllı telefon için Weibo üzerinden teaser dahi yayınlayan Çinli akıllı telefon üreticisi, telefonun tasarımını gözler önüne sermiş ve Honor V40'ın 18 Ocak'ta tanıtılacağını açıklamıştı. Ancak ne olduysa ondan sonra oldu. Honor teknik aksaklıklar nedeniyle lansmanı 18 Ocak'tan 22 Ocak'a aldı ve takvimler bugünü gösterdiğinde Honor V40 5G sahneye çıktı.

HONOR V40 5G ÖZELLİKLERİ

Honor V40 5G özellikleri arasında 6,72 inç büyüklüğünde Full HD+ 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 80 derece kavisli OLED bir ekran var. Telefon gücünü ise geçtiğimiz günlerde Dimensity 1100 ve Dimensity 1200 gibi yeni işlemci modellerini duyuran MediaTek'in Dimensity 1000+ işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 66W hızlı şarj desteğine sahip olan Honor V40 5G, 3.900 mAh'lik bir pilden besleniyor.

Honor V40 5G

Android 11'li Honor V40 5G'nin arka tarafı oldukça dikkat çeken ögelere sahip. Bu noktada ilk olarak kameralardan başlamak gerek. Telefonun arkasında 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + lazer otomatik odaklama sensörü bulunuyor. Bu noktada Honor V40 5G'nin ön kamerasından da bahsetmemek olmaz. Telefon, sol üst köşesindeki ekran deliğinde 16 MP'lik selfie kamerası ve buna ek olarak bir renk sıcaklığı sensörü barındırıyor.

Honor V40 5G fiyatı

HONOR V40 5G FİYATI

Honor V40 5G'nin fiyatı için Honor yaklaşık 556 dolarlık bir başlangıç fiyatı belirlemiş durumda. 256 GB'lık modelin fiyatı ise yaklaşık 618 dolar olarak hesaplanıyor. Gümüş, siyah ve altın renklerle gelen Honor V40 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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