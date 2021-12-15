Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast Furious 10) filminin vizyon tarihi açıklandı! Hayranlarının sabırsızlığı arttı

Hızlı ve Öfkeli (Fast Furious) serisinin dokuzuncu filmi geçen yaz gösterime girmişti. Gösterime girdiği andan itibaren sevenlerinin büyük bir ilgi gösterdiği film dünya çapında 726 milyon dolarlık hasılat elde etmişti. Serinin ilk filminin çıkış tarihinin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen, Fast Furious Universal’ın en çok gelir getiren zincir filmi haline geldi.

VİZYON TARİHİ KESİNLEŞTİ

Ünlü aksiyon serisinin yeni filmi 19 Mayıs 2023’te sinemalarda olacak. Dokuzuncu filmin yönetmen koltuğunda Justin Lin oturmuştu. Hızlı ve Öfkeli 10 filmi için de yönetmen değişikliği yapılmayacak. Yeni film, Vin Diesel, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Ludacris ve diğer oyuncuları yeniden bir araya getirecek.



