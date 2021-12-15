Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast Furious 10) filminin vizyon tarihi açıklandı! Hayranlarının sabırsızlığı arttı

Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast Furious 10) filminin vizyon tarihi açıklandı! Hayranlarının sabırsızlığı arttı

15.12.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema dünyasının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli (Fast Furious) serisinin yeni yapımı için geri sayım başladı. Universal Pictures, ünlü aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli'nin (Fast Furious) 10'uncu filmi için gösterim tarihini açıkladı.

Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast Furious 10) filminin vizyon tarihi açıklandı! Hayranlarının sabırsızlığı arttı

Hızlı ve Öfkeli (Fast Furious) serisinin dokuzuncu filmi geçen yaz gösterime girmişti. Gösterime girdiği andan itibaren sevenlerinin büyük bir ilgi gösterdiği film dünya çapında 726 milyon dolarlık hasılat elde etmişti. Serinin ilk filminin çıkış tarihinin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen, Fast Furious Universal’ın en çok gelir getiren zincir filmi haline geldi.

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti! Sandra Bullock, The Proposal filmindeki sevişme sahnelerini açıkladıYıllar sonra o sahneyi itiraf etti! Sandra Bullock, The Proposal filmindeki sevişme sahnelerini açıkladı

VİZYON TARİHİ KESİNLEŞTİ

1

Ünlü aksiyon serisinin yeni filmi 19 Mayıs 2023’te sinemalarda olacak. Dokuzuncu filmin yönetmen koltuğunda Justin Lin oturmuştu. Hızlı ve Öfkeli 10 filmi için de yönetmen değişikliği yapılmayacak. Yeni film, Vin Diesel, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Ludacris ve diğer oyuncuları yeniden bir araya getirecek.

Hızlı ve Öfkeli 9 filmi gişeyi 165 milyon dolarla açtıHızlı ve Öfkeli 9 filmi gişeyi 165 milyon dolarla açtı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardıBaharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı
PARTNER "Kıyafetten daha önemli şeyler var" "Kıyafetten daha önemli şeyler var"
Nostalji esti! İkonik sahne için 156 tekrar yapıldığı açıklandıNostalji esti! İkonik sahne için 156 tekrar yapıldığı açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

Kalorifer peteklerine neden limon koyulur?

Kalorifer peteklerine neden limon koyulur?

Aralarında 46 yaş fark var! “Beni kandırmaya çalışmıyor”

Aralarında 46 yaş fark var! “Beni kandırmaya çalışmıyor”

“Zaman yolcusuyum” dedi! 2046 yılında 70 yaşındaki halini gördü

“Zaman yolcusuyum” dedi! 2046 yılında 70 yaşındaki halini gördü

İlginizi Çekebilir

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Bu akım cesaret istiyor! Ünlü isimler hemen ayak uydurdu

Bu akım cesaret istiyor! Ünlü isimler hemen ayak uydurdu

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Havalaanında çırılçıplak kaldı! Paylaşımı pahalıya patladı

Havalaanında çırılçıplak kaldı! Paylaşımı pahalıya patladı

2022 kehanetleriyle tüyler ürpertti

2022 kehanetleriyle tüyler ürpertti

Gençlik formülünü paylaştı: Cinsel organınızı güneşlendirin

Gençlik formülünü paylaştı: Cinsel organınızı güneşlendirin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.