Hızlı ve Öfkeli filminin yönetmenine kızından cinsel taciz suçlaması

Dünya çapında fenomen olan Hızlı ve Öfkeli serisinin fitilini ateşleyen The Fast and the Furious filminin yönetmen koltuğunda oturan Rob Cohen, cinsel taciz suçlamaları ile karşı karşıya. İlk önce kızı tarafından suçlanan yönetmen, şimdi de adını açıklamak istemeyen bir oyuncu tarafından suçlandı. xXx, Stealth, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Alex Cross gibi aksiyon filmlerine imza atan yönetmen, avukatı aracılığıyla yaptığı bir açıklamayla suçlamaları reddetti.

BABASI TARAFINDAN CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Yönetmen Rob Cohen’in 32 yaşındaki kızı Valkyrie Weather, bu yılın başında yaptığı bir açıklamayla adeta şok etkisi yaratmıştı. Weather, henüz iki yaşındayken babası Rob Cohen’in cinsel istismarına uğradığını açıklamıştı. Valkyrie Weather’in bu açıklaması sonrası, Cohen tarafından taciz edilen bir oyuncunun suskunluğunu bozmasını sağladı.

The Huffington Post’a konuşan adını açıklamak istemeyen, Jane takma adıyla röportaj veren aktris; gerçekleşmeyen bir dizi projesi için buluştuğu Rob Cohen’le, o buluşmada başına gelenleri tüm açıklığıyla anlattı.