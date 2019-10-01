Hızlı ve Öfkeli filminin yönetmenine kızından cinsel taciz suçlaması

Dünya çapında fenomen olan Hızlı ve Öfkeli serisinin fitilini ateşleyen The Fast and the Furious filminin yönetmen koltuğunda oturan Rob Cohen, cinsel taciz suçlamaları ile karşı karşıya. İlk önce kızı tarafından suçlanan yönetmen, şimdi de adını açıklamak istemeyen bir oyuncu tarafından suçlandı. xXx, Stealth, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Alex Cross gibi aksiyon filmlerine imza atan yönetmen, avukatı aracılığıyla yaptığı bir açıklamayla suçlamaları reddetti.
BABASI TARAFINDAN CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI
Yönetmen Rob Cohen’in 32 yaşındaki kızı Valkyrie Weather, bu yılın başında yaptığı bir açıklamayla adeta şok etkisi yaratmıştı. Weather, henüz iki yaşındayken babası Rob Cohen’in cinsel istismarına uğradığını açıklamıştı. Valkyrie Weather’in bu açıklaması sonrası, Cohen tarafından taciz edilen bir oyuncunun suskunluğunu bozmasını sağladı.
The Huffington Post’a konuşan adını açıklamak istemeyen, Jane takma adıyla röportaj veren aktris; gerçekleşmeyen bir dizi projesi için buluştuğu Rob Cohen’le, o buluşmada başına gelenleri tüm açıklığıyla anlattı.
28 yaşındayken New York’ta Cohen’le buluştuğunu anlatan oyuncu, toplantı yerini değiştirerek kaldığı otelin yanındaki bir restorana aldırdığını ve sürekli istemediği halde içki içmek zorunda bırakıldığını söyledi. İçkisini içtikten hemen sonra başının dönmeye başladığını ve bir anda restoranda tek başına oldukları gibi bir hisse kapıldığını söyleyen oyuncu, bu noktada Cohen’in kendisini öpmeye çalıştığını ve hatırladığı bir sonraki şeyin bir otel odasında Cohen ile birlikte çıplak bir şekilde uyanmak olduğunu söylüyor.
OLAYDAN SONRA TEDAVİ GÖRDÜ
Rob Cohen’in kızının yaptığı itiraftan sonra cesaret bulduğunu söyleyen aktris, yaşanan bu kötü olaydan sonra toparlanamadığını ve tedavi gördüğünü söyledi. Jane takma adlı aktistin tıbbi destek aldığı The Huffington Post’ın topladığı belgeler tarafından da desteklendi.
Rob Cohen, bu iddialara avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Hollywood’da cinsel taciz veya tecavüzle suçlanan isimlerin avukatı olarak tanınan Martin Singer’ın yayınladığı açıklamada, yayınlanan makalenin bir karalama kampanyası olduğunu ifade etti.
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