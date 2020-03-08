Hizmetçiler'in Demet Atahanlı'sı Gamze Karaduman merak konusu oldu! (Gamze Karaduman kimdir?)

Hizmetçiler dizisinde Demet Atahanlı rolüyle ekranlara dönen Gamze Karaduman sosyal medyada gündem oldu. Herkes Gamze Karaduman hakkında bilgileri merak etti.

Gamze Karaduman, 1987 doğumlu. İlk oyunculuk deneyimini Avrupa Yakası isimli dizi ile gerçekleştiren Gamze Karaduman nereli ve kaç yaşında?

GAMZE KARADUMAN KİMDİR?

Gamze Karaduman, 16 Temmuz 1987 tarihinde Giresun Bulancak’ta dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

2004 yılında Avrupa Yakası dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Yıldızlar Şahidim, Aramızda Kalmasın, Merhaba Hayat ve Bıçak Sırtı gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler adlı dizide Demet karakterine hayat veren Gamze Karaduman, 1.64 metre boyunda, 55 kilo ve Yengeç burcudur.

Gamze Karaduman'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hizmetçiler (Demet) (TV Dizisi)

2017 – Yalaza (Asu) (TV Dizisi)

2016 – Yıldızlar Şahidim (Asuman) (TV Dizisi)

2013-2015 – Aramızda Kalsın (Arife) (TV Dizisi)

2012 – Merhaba Hayat (TV Dizisi)

2009 – Güldünya (TV Dizisi)

2007 – Bıçak Sırtı (Hizmetçi) (TV Dizisi)

2004 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)

Değişimiyle de dikkat çeken Gamze Karaduman sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

