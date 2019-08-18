Hollanda'da fare alarmı!

Hollanda Hayvan Zararlıları Bilgi ve Danışma Merkezi (KAD) buna gerekçe olarak, Avrupa Birliği (AB) kuralları uyarınca Hollanda'da kimyasal böcek ilaçlarını yasaklamasını gösterdi.

Bitki Koruma Ürünleri ve Biyositlerin Yetkilendirilmesi Kurumu'nun (CTBG) önerisiyle, 2014 yılında fare zehrini de kapsayan kemirgen öldürücülerin yasaklanması kararlaştırıldı. Bu kimyasalların çevre ve özellikle de yırtıcı kuşlara zarar ciddi verdiği belirtilerek, 2023'ten itibaren hiçbir şekilde kullanımına izin verilmeyeceği açıklandı.

"'BÜYÜK BİR FELAKETE' NEDEN OLACAK"



Hayvan Zararlıları Bilgi ve Danışma Merkezi'ne (KAD) göre, bu karar Hollanda için "büyük bir felakete" neden olacak.

KAD Müdürü Bastiaan Meerburg, fare zehri dışında karşı henüz daha iyi bir seçenek bulunmadığını söyledi.

Meerburg, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Çok endişeliyiz. Hollanda, görülmemiş bir fare ve sıçan saldırısıyla karşı karşıya" dedi.

'YASAKLANMAYA KARŞI DEĞİLİZ'



Bu kaynakların çevreye verdiği zararın farkında olduklarını vurgulayan Meerburg, yasaklamaya karşı olmadıklarının altını çizdi.

Ancak KAD Müdürü'ne göre en önemli sorun, fare zehiri yerine iyi bir seçenek bulunmadan yasaklanması.