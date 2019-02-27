Mynet Trend

Gümrük Kim Jong-un'a giden votkalara el koydu

BBC BBC
27.02.2019 10:14 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Rotterdam limanında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ordusu için Rusya'da üretildiği belirtilen 90 bin şişe votkaya el kondu.

Gümrük Kim Jong-un'a giden votkalara el koydu

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Sigrid Kaag, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'in Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararını anımsatarak, bu nedenle votkalara el konulması talimatı verdiğini söyeldi.

AD gazetesinin haberine göre, Hollanda gümrük makamları, geçen hafta başında Kuzey Kore liderine gönderilen votkalara ilişkin bir ihbar aldı.

Cuma günü Rotterdam limanında, Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanlığı'nın talimatıyla, Çin merkezli nakliye şirketi Cosco Kargo'ya ait Nebula adlı gemide arama yapıldı.

Gümrük yetkilileri, arama sonucu bir uçak gövdesinin altına saklanmış, 90 bin şişe votkanın bulunduğu bir konteyner ele geçirdi.

PEYNİR VE ŞAMPANYA İTHAL EDİYOR

Rus malı olduğu belirtilen ve 30'arlık şişelerden oluşan 3 bin paket votkaya Hollanda makamlarınca el kondu.

Gazeteye göre içkiler; peynir, televizyon ve şampanya gibi lüks ürünler ithal ettiği bilinen Kuzey Kore lideri Kim Jong - un'a gidiyordu.

Gümrük Risk Yönetimi Müdürü Arno Kooij da, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgi ve analizlere dayanarak, konteynerin Kuzey Kore'ye gittiğinden ve yaptırım kapsamındaki yetkililer için hazırlandığından şüphelendik" dedi.

Hollandalı yetkili bu nedenle, hükümetin talimatı ile votkalara el koyduklarını söyledi. Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Kaag, yapılan operasyondan memnun olduğunu açıkladı.

İMHA EDİLECEKLER

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların korunmasının önemli olduğuna işaret eden Hollandalı bakan, "Yaptırımlar, lüks mallarının ithalatını da kapsıyor. Bu nedenle gümrükçülerin votka dolu konteynere el koyması doğru bir karar" diye konuştu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, votkanın Kuzey Kore liderine ait olup olmadığı konusunda araştırma başlattı.

Hollanda, geçen yıl da Kuzey Kore'ye gönderilen iki parti votkaya el koymuştu. El konan votkaların imha edilmesi gerekiyor.

Ancak Leiden Üniversitesi Kore çalışmaları uzmanı Prof. Dr. Remco Breuker, votkaların açık artırma yoluyla satılarak, elde edilecek gelirin Kuzey Koreli mülteciler için harcanmasını önerdi. Hollanda hükümeti, bu seçeneğe de sıcak bakıyor.

PARTNERSeçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!
Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'
Hayata dönmesi için her şeyi yaptıHayata dönmesi için her şeyi yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda rotterdam Kuzey Kore Kim Jong Un Votka 90 bin şişe rusya

En Çok Okunan Trend Haberler

6 saatlik gizemli keşif! Yine aynı İHA!

6 saatlik gizemli keşif! Yine aynı İHA!

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Akıllara durgunluk veren taktik! 2,5 milyon TL vurgun yaptılar!

Akıllara durgunluk veren taktik! 2,5 milyon TL vurgun yaptılar!

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendine yarış teklif eden bisikletli küçük kızı kırmayıp yarışan polis

Küçük kızdan polise yarış teklifi

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

İtfaiyeciden köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs

Hayata dönmesi için her şeyi yaptı

Motor sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada

Ölümden döndü!

Yolcu uçağının sert rüzgarla mücadelesi kamerada

Havada beşik gibi sallandı

Evsiz köpeği petshopa götürüp dokunduğu ve kokladığı her şeyi satın aldı

Evsiz köpeği petshopa götürüp dokunduğu ve kokladığı her şeyi satın aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.