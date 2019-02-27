Gümrük Kim Jong-un'a giden votkalara el koydu

Gümrük Risk Yönetimi Müdürü Arno Kooij da, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgi ve analizlere dayanarak, konteynerin Kuzey Kore'ye gittiğinden ve yaptırım kapsamındaki yetkililer için hazırlandığından şüphelendik" dedi.

Gazeteye göre içkiler; peynir, televizyon ve şampanya gibi lüks ürünler ithal ettiği bilinen Kuzey Kore lideri Kim Jong - un'a gidiyordu.

Rus malı olduğu belirtilen ve 30'arlık şişelerden oluşan 3 bin paket votkaya Hollanda makamlarınca el kondu.

Gümrük yetkilileri, arama sonucu bir uçak gövdesinin altına saklanmış, 90 bin şişe votkanın bulunduğu bir konteyner ele geçirdi.

AD gazetesinin haberine göre, Hollanda gümrük makamları, geçen hafta başında Kuzey Kore liderine gönderilen votkalara ilişkin bir ihbar aldı.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Sigrid Kaag, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'in Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararını anımsatarak, bu nedenle votkalara el konulması talimatı verdiğini söyeldi.

Hollandalı yetkili bu nedenle, hükümetin talimatı ile votkalara el koyduklarını söyledi. Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Kaag, yapılan operasyondan memnun olduğunu açıkladı.

İMHA EDİLECEKLER

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların korunmasının önemli olduğuna işaret eden Hollandalı bakan, "Yaptırımlar, lüks mallarının ithalatını da kapsıyor. Bu nedenle gümrükçülerin votka dolu konteynere el koyması doğru bir karar" diye konuştu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, votkanın Kuzey Kore liderine ait olup olmadığı konusunda araştırma başlattı.

Hollanda, geçen yıl da Kuzey Kore'ye gönderilen iki parti votkaya el koymuştu. El konan votkaların imha edilmesi gerekiyor.

Ancak Leiden Üniversitesi Kore çalışmaları uzmanı Prof. Dr. Remco Breuker, votkaların açık artırma yoluyla satılarak, elde edilecek gelirin Kuzey Koreli mülteciler için harcanmasını önerdi. Hollanda hükümeti, bu seçeneğe de sıcak bakıyor.

