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Hollywood yıldızı Michelle Rodriguez Şanlıurfa turunda

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2018 21:30 | Son Güncelleme

Hızlı ve Öfkeli serisinin güzel oyuncusu Michelle Rodriguez, Şanlıurfa'da tarihi ve turistik mekânları gezip, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hollywood yıldızı Michelle Rodriguez Şanlıurfa turunda

Michelle Rodriguez, Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Vatandaşlar güzel oyuncuyla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Avatar, Ölümcül Deney, Özel Tim ile Hızlı ve Öfkeli gibi filmlerin yıldızı Michelle Rodriguez, arkadaşı Sergio Magana ile Türkiye'ye geldi. İstanbul'da Sultanahmet Camisi ve Ayasofya gibi tarihi yerleri gezen Rodriguez, Cumartesi günü de Şanlıurfa'ya geldi. Ünlü oyuncu, sessiz sedasız geldiği kentte arkadaşıyla birlikte tarihi ve turistik mekanları gezdi.

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BALIKGÖL'DE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Şanlıurfa'dan oldukça mutlu ayrıldığı belirtilen Rodriguez, kentin simgesi olan Balıklıgöl'de balıklara yem atıp, bol bol fotoğraf çektirdi. Kentte bir gün kaldığı öğrenilen Michelle Rodriguez, Balıklıgöl'de çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Michelle Rodriguez şanlıurfa

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