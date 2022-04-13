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Hollywood yıldızı Sean Penn: Rusya’ya karşı savaşmayı düşünüyorum

13.04.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mültecilere destek ve belgesel çekimi için iki kez savaş sırasında Ukrayna'ya giden yıldız oyuncu Sean Penn yaptığı yeni açıklamada, "Rusya'ya karşı elime silah almayı düşünüyorum” dedi.

Hollywood yıldızı Sean Penn: Rusya’ya karşı savaşmayı düşünüyorum

ABD'li ünlü oyuncu Sean Penn, Rusya'ya karşı Ukrayna saflarında savaşa katılmayı düşündüğünü söyledi.

Hollywood Authentic dergisine konuşan yıldız oyuncu, "Ukrayna'daysanız savaşmak aklınızdan geçiyor" dedi.

61 yaşındaki Penn, “Bir yandan da bu nasıl yüzyıl diye düşünüyorsunuz. Geçen gün Brentwood'da bir benzin istasyonundaydım, şimdi Rusya'ya karşı elime silah almayı düşünüyorum” diye konuştu.

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Penn, işgalden bir gün önce Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşme için, "O anda olağanüstü bir cesaretle ayağa kalkması gereken bir adama bakmak beni derinden etkiledi. Bence doğumunun nedeni olan şeyi buldu" açıklamasında bulundu.

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Rusya'nın saldırılarının ilk günlerinde Ukrayna'da olan Hollywood yıldızı Sean Penn burada belgesel çekimi için çalışmalar yapmıştı. Ardından ikinci kez giden yıldız oyuncu mültecilere destek vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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