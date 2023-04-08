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  4. Horoz dövüşünde beklenmeyen hamle! Arenada öfkelenen horoz rakibi yerine sahibine saldırdı

Horoz dövüşünde beklenmeyen hamle! Arenada öfkelenen horoz rakibi yerine sahibine saldırdı

08.04.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da bir horoz dövüşü sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Villa de Alvarez’deki yasa dışı bir horoz dövüşünden alınan görüntülerde horozlardan biri rakibine saldırmak yerine öfkelenerek sahibinin bacağını hedef aldı. Horozun gagaladığı sahibinin bacağından kanlar akarken ismi açıklanmayan adam hastaneye kaldırıldı.

Meksika’nın Villa de Alvarez kentinde gerçekleştirilen bir horoz dövüşü sırasında ilginç anlar yaşandı. Sahibinin tuttuğu iki horozdan dövüşe başlamak için serbest bırakıldıkları anda rakibine yönelmek yerine sahibini hedef aldı. Kum arenada sahibinin elinden kurtulduğu anda horoz ismi açıklanmayan adam saldırdı. Horozun bacağına hamle yapması üzerine adamın sol bacağında derin bir yara açıldı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

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Horozon gagaladığı adam bacağını tutarak arenanın köşesine geçti. Bacağından kanlar akan adam hastaneye kaldırıldı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken bacağına 10 dikiş atıldığı ifade edildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü horozun davranışını haklı bulduklarını ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Horozu gerçekten çok iyi anlıyorum. Kesinlikle haklı” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Horoz dövüşü, köpek kavgası... Bunların olduğunu görmek inanılmaz. Resmen barbalık” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika horoz Horoz dövüşü

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