HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hosteslik vaadiyle iğrenç tuzak! Savunması "pes" dedirtti

Hosteslik vaadiyle iğrenç tuzak! Savunması "pes" dedirtti

05.10.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel bir havayolu şirketinde çalıştığını söyleyerek genç kızdan iş vaadiyle çıplak fotoğraflarını isteyen sanık, ‘cinsel taciz’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanığın, “Ben sadece göz kararımla kendisine yardımcı olmak istedim” savunması "pes" dedirtti.

Hosteslik vaadiyle iğrenç tuzak! Savunması "pes" dedirtti

İstanbul’da yaşayan 21 yaşındaki B.E. isimli genç kız, 2018 yılında özel bir üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü’nden mezun oldu. İş aramaya başlayan B.E, bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı U.Ç.’ye (26) kabin memuru olmak istediğini söyledi.

ÇIPLAK FOTOĞRAF VE VİDEOLAR GÖNDERMESİNİ İSTEDİ

Özel bir havayolu firmasında kabin memuru olarak çalıştığını söyleyen U.Ç., genç kıza iş başvurusu için iç çamaşırlı video ve fotoğraflarının olması gerektiğini, bunlarla vücut kitle indeksini belirleyeceklerini, bu şekilde kabin görevlisi olarak çalışmaya uygun olup olmadığının değerlendirileceğini söyledi. Genç kızdan çıplak fotoğraf ve videoları göndermesini istedi. B.E.’nin bu talebini reddetmesi üzerine, defalarca kez genç kızı arayarak çıplak fotoğraflarını göndermesi için ikna etmeye çalıştı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanığın aramalarından rahatsız olan B.E., savcılığa başvurarak U.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından U.Ç. hakkında “cinsel taciz” suçundan 4 buçuk aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki B.E. ve sanık U.Ç. katıldı.

"BİR ARKADAŞIM ARACILIĞIYLA TANIŞTIM"

Müşteki B.E., bir arkadaşı aracılığıyla sanıkla tanıştığını, kendisine kabin memuru olmak istediğini söylediğini, sanığın kendisinden çıplak fotoğraf ve videoalarını göndermesi halinde vücut kitle indeksinin belirleneceğini ve ona göre işe alınacağını söylediğini anlattı. Daha sonra kendisini defalarca kez aradığını ancak cevap vermediğini söyleyerek, “Şikayetçiyim, cezalandırılsın” dedi.

Sanık U.Ç. savunmasında, “Ben olay tarihinde kabin memurluğu sınavına girmiştim. Müşteki de bu işe girmek istiyordu, benimle iletişime geçti. Ben de kendisine boy, kilo ve kitle indeksine ilişkin bilgiler verdim" dedi.

“GÖZ KARARIMLA KENDİSİNE YARDIMCI OLMAK İSTEDİM"

Mahkeme hakimi sanığa, “Bir insanın fotoğrafıyla gerçekten vücut kitle indeksi ölçülür mü?” diyerek müştekiden çıplak fotoğraf isteyip istemediğini sordu. Sanık ise, “İç çamaşırlı fotoğraflarını istedim. Bu fotoğrafa bakıp kilo ve boyunu değerlendirecektim. Ben sadece kendi göz kararımla kendisine yardımcı olmak istedim” diyerek kendini savundu. “Hangi havayolu şirketinde çalışıyorsun?” sorusuna ise, “Ben eczacı kalfasıyım. Havayolu şirketinde çalışmıyorum” diye cevap verdi. Sanık U.Ç. son sözünde, “Yanlış anlaşıldım. Özür diliyorum” diyerek beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, 3 yıla kadar hapsi istenen sanık U.Ç.’yi “cinsel taciz” suçundan 3 bin lira para cezasına çarptırdı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 bin metre yükseklikte doğum! Dünya, Türk beyin cerrahını konuşuyor10 bin metre yükseklikte doğum! Dünya, Türk beyin cerrahını konuşuyor
İzleyenler şoke oldu! Büyük timsah küçük olanı yediİzleyenler şoke oldu! Büyük timsah küçük olanı yedi
Sigaraya bir zam daha! İşte yeni sigara fiyatlarıSigaraya bir zam daha! İşte yeni sigara fiyatları
Anahtar Kelimeler:
İstanbul taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Aldatma skandalı! Karısını, iş insanıyla yakaladı

Aldatma skandalı! Karısını, iş insanıyla yakaladı

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

18 yaşındaki Aleyna'nın ölümünde yeni gelişme! Skandal mesajlar ortaya çıktı

18 yaşındaki Aleyna'nın ölümünde yeni gelişme! Skandal mesajlar ortaya çıktı

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.