HP, 11 inçlik yeni tabletini ortaya çıkarttı

HP tarafından yapılan duyuruda ayrıca, yeni tabletin dikey veya yatay olarak hareket ettirilebilen ve bir web kamerası olarak çalışmak için 180 derece döndürülebilen 13 MP arka kamerası olduğu belirtildi.

BÖYLE BİR ÖZELLİĞE SAHİP İLK TABLET

Üretici, tablet ekranının kısa kenarı etrafından döndürülerek web kamerası işlevi görebilecek, arkaya bakan bir kameraya sahip yeni tabletin, böyle bir özelliğe sahip ilk tablet olacağını iddia ediyor.

Yeni HP 11 inç tablet, klavye aksesuarıyla hem dikey hem de yatay modda çalıştırılabilir. Bu, web kamerası için daha fazla çok yönlülük sağlayabilir. Yeni tablet, HP’nin Tilt Pen kalemi ile de uyumlu. Klavye ve Tilt Pen aksesuarları, cihaza bazı yenilikler sunuyor. Daha fazla aksesuar bağlamak ve tableti şarj etmek için bir USB-C bağlantı noktası da var. Parmak izi okuyucu, tabletteki güç düğmesinde yer alıyor.

Yeni HP 11 inç tablet, Intel Pentium Silver N600 işlemciden güç alıyor ve Windows 11 S modunda çalışıyor. Tablet, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Tabletin kendisi 499 dolardan satılacak olsa da, ek klavye aksesuarı 100 dolara kadar çıkabilir ve böylece yeni tabletin öngörülen fiyatı 599 dolara kadar yükselebilir. Lansman tarihine yaklaştıkça, ürünle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıkacak.

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