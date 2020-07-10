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HSK ihraç listesi ile 26 hakim-savcı görevden uzaklaştırıldı | Son dakika HSK kararnamesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 15:01 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 26 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı. HSK ihraç gelişmesinin ardından gözler bu konunun detaylarına çevrildi. HSK ihraç kararı belirlenen hakim ve savcıların FETÖ ile iktisat, irtibat ve münasebetleri nedeniyle verildi.

HSK ihraç listesi ile 26 hakim-savcı görevden uzaklaştırıldı | Son dakika HSK kararnamesi

HSK ihraç kararı dikkat çekti. Son dakika haberine göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 26 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdığını açıkladı. HSK ihraç nedeni olarak ise belirlenen hakim ve savcıların FETÖ ile iktisat, irtibat ve münasebetleri gösterildi.

HSK Genel Kurulunca yapılan değerlendirimeler sonucunda, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, mahrem imamlara ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak 26 hakim ve savcının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu kanısına varıldı.

Yapılan incelemenin ardından 26 hakim ve savcının Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmalarına karar verildi.

Kanunun 77. maddesi, "Hakkında soruşturma yapılan hakim ve savcının göreve devamının, soruşturmanın selametine yahut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilebilir." hükmünü içeriyor.

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