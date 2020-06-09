HTC paylaştı: Desire 20 Pro'nun tanıtım tarihi açıklandı!

HTC akıllı telefon üretiminde artık eskisi kadar fırtınalar estirmiyor. Bunda firmanın artık sanal gerçeklik alanına ağırlık vermesinin de önemli bir payı var. Ancak bu firmanın akıllı telefon departmanının kapısına kilit vurduğu anlamına gelmiyor. Zira HTC yine de tasarımı ve performansıyla farklılaşan akıllı telefonlar üretmeyi sürdürüyor. Firmadan yayınlanan bir görsele bakılırsa, firmadan bu mottoyla üretilmiş bir akıllı telefon daha geliyor.

İŞTE HTC DESİRE 20 PRO'NUN TANITIM TARİHİ

HTC resmi internet sitesinden bir görsel paylaştı. Paylaşılan görselde, önü ve arkası gösterilen bir akıllı telefon yer alıyor. Detaylara baktığımızda ise bizi ekranının sol üst köşesinde ön kamera deliği bulunan ve arka tarafında büyük bir kamera kurulumu bulunan bir akıllı telefon karşılıyor. Bu telefonun 16 Haziran günü tanıtılacağı belirtiliyor.

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HTC DESİRE 20 PRO MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ NELER?

Göstergeler, bu akıllı telefonun HTC Desire 20 Pro olacağını işaret ediyor. Zira HTC'nin bir süredir Desire 20 Pro üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor. HTC Desire 20 Pro'da 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekranın, Snapdragon 660 veya Snapdragon 665 işlemcisinin ve 6 GB RAM'in yer alması bekleniyor. Yine de Desire 20 Pro'nun özelliklerini 16 Haziran günü yapılacak etkinlikte kesin olarak öğreneceğiz.

