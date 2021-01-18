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Huawei, AppGallery'nin yeni arayüzünü tanıttı

18.01.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Huawei, AppGallery'nin yeni arayüzünü tanıttı

Huawei, akıllı telefon kullanıcılarına uygulama ve oyunu keşfetmenin yollarını sunan AppGallery'nin yeni arayüzünü tanıttı.

Huawei Türkiye'nin açıklamasına göre, yeni tasarım, tüm kullanıcı deneyimi boyunca daha büyük tasarımlarla uygulamaları ve oyunları sergiliyor.

Yeni AppGallery kullanıcı arayüzünün merkezinde yer alan kullanıcı deneyimiyle Huawei, etkileşimli keşif konseptine odaklanarak uygulamaların görseller ve tamamlayıcı dijital içerik kullanılarak sergilenmesine ve bunların kullanıcılara daha az adımda sunulmasına imkan sağlıyor. Şirketin iddiasına göre bu, AppGallery uygulama geliştiricilerinin daha fazla uygulamasını sergilemeye ve tanıtmaya hizmet ederken, bunların doğru kitle tarafından keşfedilebilir olmasına da katkı veriyor.

Yeni arayüzde "Öne Çıkanlar" sekmesinin hemen altında, aktif kullanıcılar arasında en popüler özelliklerden biri olan "Kampanyalar" ve "Hediyeler" sekmeleri bulunuyor.

AppGallery

Uygulamalar ve oyunlar artık kullanıcılara daha gelişmiş ve odaklanmış bir keşif deneyimi sunan iki özel sekmeden keşfedilebiliyor. Huawei, kullanıcıların yorumları ve derecelendirmeleri keşfetmesini kolaylaştırmak için uygulama ürün sayfalarının da tasarımını yeniliyor.

"UYGULAMA SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR''

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Orta Doğu Avrupa ve Kuzey Ülkeleri Küresel Ortaklıklar ve Ekosistem Geliştirme Başkan Yardımcısı Wang Heng, platformdaki premium uygulamalar da dahil olmak üzere uygulama sayısının gün geçtikçe arttığını bildirdi.

Heng, "Müşterilerimizden, bu zengin içerik kullanıma sunulduğunda onun tadını çıkartmalarını istiyoruz. Yeniden tasarlanan AppGallery, kullanıcıların küratörlüğünü yaptığımız içeriğe kolayca göz atmasına ve beklenmedik uygulamaları keşfetmesine olanak tanıyarak adını hak ediyor." ifadelerini kullandı.

(AA)

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