Huawei, AppGallery'nin yeni arayüzünü tanıttı

Huawei Türkiye'nin açıklamasına göre, yeni tasarım, tüm kullanıcı deneyimi boyunca daha büyük tasarımlarla uygulamaları ve oyunları sergiliyor.

Yeni AppGallery kullanıcı arayüzünün merkezinde yer alan kullanıcı deneyimiyle Huawei, etkileşimli keşif konseptine odaklanarak uygulamaların görseller ve tamamlayıcı dijital içerik kullanılarak sergilenmesine ve bunların kullanıcılara daha az adımda sunulmasına imkan sağlıyor. Şirketin iddiasına göre bu, AppGallery uygulama geliştiricilerinin daha fazla uygulamasını sergilemeye ve tanıtmaya hizmet ederken, bunların doğru kitle tarafından keşfedilebilir olmasına da katkı veriyor.

Yeni arayüzde "Öne Çıkanlar" sekmesinin hemen altında, aktif kullanıcılar arasında en popüler özelliklerden biri olan "Kampanyalar" ve "Hediyeler" sekmeleri bulunuyor.

Uygulamalar ve oyunlar artık kullanıcılara daha gelişmiş ve odaklanmış bir keşif deneyimi sunan iki özel sekmeden keşfedilebiliyor. Huawei, kullanıcıların yorumları ve derecelendirmeleri keşfetmesini kolaylaştırmak için uygulama ürün sayfalarının da tasarımını yeniliyor.