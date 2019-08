Huawei Harmony OS nedir?

Yeni mikrokernel tabanlı bu sistem, an itibarıyla Google’ın servislerine ve pek çok üçüncü parti uygulamaya destek vermiyor. Ancak öte yandan, her yeni işletim sistemi gibi bu sistemin de olgunlaşması için zamana ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Harmony OS’in güzel taraflarından biri de, geliştiricilere daha hızlı uygulama hazırlama imkânı sunacak olması. Yani Harmony işletim sistemli farklı cihazlar için tekrar tekrar uygulama düzenlemesi yapmaya gerek olmayacak.

Öte yandan, Android’te çalışan uygulamaların Harmony OS’e kolaylıkla transfer edilebileceği de belirtildi. Bir de şu detayı verelim: Huawei’ye göre tek satırlık Harmony OS kodu, 100 satırlık Android kodunun işini yapabiliyor. Bu da cihazların çalışma performansı için çok iyi bir detay.

Mevcut Huawei donanımlarını da destekleyen bu sistem, yetkililerin belirttiğine göre şu an bile kullanılabilir durumda. Eğer Huawei şu an Android tarafında oyun dışı kalırsa, hemen Harmony OS’e geçebilme kabiliyetinin olduğu belirtiliyor. Öte yandan, sistemin çok performanslı olduğu da tekrar tekrar belirtiliyor. Şu an Harmony işletim sistemiyle ilgili çalışan yaklaşık 5 bin kişinin olduğundan söz ediliyor.