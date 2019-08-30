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Huawei Harmony OS nedir?

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TEKNOLOJİ  | 30.08.2019 09:01 | Son Güncelleme

HarmonyOS, pek çok farklı cihaz için hazırlanan açık kaynak kodu bir işletim sistemi. Farklı teknik detaylara sahip ürünlere uyum sağlayarak en iyi performansı sunması hedefleniyor. Sistem, açık kaynak kodlu olması sebebiyle dünya çapındaki tüm geliştiricilere açık durumda olacak ve Harmony OS’un Android ile rekabet amaçlı hazırlanmadığı belirtiliyor.

Huawei Harmony OS nedir?

Yeni mikrokernel tabanlı bu sistem, an itibarıyla Google’ın servislerine ve pek çok üçüncü parti uygulamaya destek vermiyor. Ancak öte yandan, her yeni işletim sistemi gibi bu sistemin de olgunlaşması için zamana ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Harmony OS’in güzel taraflarından biri de, geliştiricilere daha hızlı uygulama hazırlama imkânı sunacak olması. Yani Harmony işletim sistemli farklı cihazlar için tekrar tekrar uygulama düzenlemesi yapmaya gerek olmayacak.

Öte yandan, Android’te çalışan uygulamaların Harmony OS’e kolaylıkla transfer edilebileceği de belirtildi. Bir de şu detayı verelim: Huawei’ye göre tek satırlık Harmony OS kodu, 100 satırlık Android kodunun işini yapabiliyor. Bu da cihazların çalışma performansı için çok iyi bir detay.

Mevcut Huawei donanımlarını da destekleyen bu sistem, yetkililerin belirttiğine göre şu an bile kullanılabilir durumda. Eğer Huawei şu an Android tarafında oyun dışı kalırsa, hemen Harmony OS’e geçebilme kabiliyetinin olduğu belirtiliyor. Öte yandan, sistemin çok performanslı olduğu da tekrar tekrar belirtiliyor. Şu an Harmony işletim sistemiyle ilgili çalışan yaklaşık 5 bin kişinin olduğundan söz ediliyor.

Ve bu sistemin yalnızca Çin pazarı için değil, global çapta, yani tüm dünyada kullanıma yönelik hazırlandığını vurgulayalım. Yine de, an itibarıyla Huawei’nin ilk seçeneğinin Android olduğunu ve imkân oldukça Android pazarına yönelik çalışmalara devam edeceğini de ekleyelim.

Bitirirken, Harmony işletim sisteminin kullanıldığı ilk cihazdan da söz edelim. Honor Smart TV, geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Huawei’nin yeni işletim sistemiyle hazırlanan televizyonun, sesli komutlardan el hareketlerine, akıllı telefonlarla bağlantılı işlemlerden HD görüntülü görüşmelere kadar pek çok işlemi kolaylıkla ve çok hızlı bir şekilde yapabildiği belirtilmiş.

Muhtemelen 2020 itibarıyla bu sistemi akıllı telefonlarda da görebileceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
android harmony os

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