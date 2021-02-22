Huawei Mate X2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei katlanabilir akıllı telefon pazarında Samsung ve Motorola gibi firmalarla rekabet içerisinde. Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip gibi Samsung amirallerine karşılık Huawei Mate Xs gibi bir amiral üreten Huawei, Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus modellerinin ardından hedefini Huawei Mate X2'ye çevirdi. Yeni bir katlanabilir akıllı telefon üreteceği uzun zamandır dile getirilen Çinli firma, nitekim geçtiğimiz günlerde Mate X2'nin tanıtım tarihini açıkladı. Takvimler 22 Şubat'ı yani bugünü gösterdiğinde ise Huawei Mate X2'yi resmen tanıttı.

HUAWEİ MATE X2 TASARIMI

Huawei Mate X2'nin özelliklerine geçmeden önce katlanabilir akıllı telefonun tasarımından bahsetmek gerek. Zira telefon, Mate Xs'e nazaran farklı bir yapıya sahip. Mate Xs, dışa katlanır bir yapıyla geliyorken, yeni katlanabilir akıllı telefon olan X2, tıpkı Samsung Galaxy Z Fold 2 gibi içe katlanır bir yapıda. Katlandığında herhangi bir boşluk bırakmayan telefonun önünde 90 Hz yenileme hızına sahip 2K+ çözünürlüğünde 6.45 inçlik OLED bir ekran var. Telefonun içinde ise yine 90 Hz yenileme hızına sahip 2K+ çözünürlüğünde 8 inçlik OLED bir ekran bulunuyor ve böylece telefon açıldığında bir tablet gibi görev yapabiliyor.