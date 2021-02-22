Huawei Mate X2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei katlanabilir akıllı telefon pazarında Samsung ve Motorola gibi firmalarla rekabet içerisinde. Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip gibi Samsung amirallerine karşılık Huawei Mate Xs gibi bir amiral üreten Huawei, Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus modellerinin ardından hedefini Huawei Mate X2'ye çevirdi. Yeni bir katlanabilir akıllı telefon üreteceği uzun zamandır dile getirilen Çinli firma, nitekim geçtiğimiz günlerde Mate X2'nin tanıtım tarihini açıkladı. Takvimler 22 Şubat'ı yani bugünü gösterdiğinde ise Huawei Mate X2'yi resmen tanıttı.
Huawei Mate X2'nin özelliklerine geçmeden önce katlanabilir akıllı telefonun tasarımından bahsetmek gerek. Zira telefon, Mate Xs'e nazaran farklı bir yapıya sahip. Mate Xs, dışa katlanır bir yapıyla geliyorken, yeni katlanabilir akıllı telefon olan X2, tıpkı Samsung Galaxy Z Fold 2 gibi içe katlanır bir yapıda. Katlandığında herhangi bir boşluk bırakmayan telefonun önünde 90 Hz yenileme hızına sahip 2K+ çözünürlüğünde 6.45 inçlik OLED bir ekran var. Telefonun içinde ise yine 90 Hz yenileme hızına sahip 2K+ çözünürlüğünde 8 inçlik OLED bir ekran bulunuyor ve böylece telefon açıldığında bir tablet gibi görev yapabiliyor.
Katlanabilir telefon gücünü 5G destekli Kirin 9000 işlemciden sağlıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB / 512 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Huawei Mate X2'nin arka tarafında Leica destekli 50 MP'lik ana kamera + 16 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera + 8 MP süper zoom kamera (10x optik zoom yapabiliyor) olarak görev yapan dört kamera yer alıyor. Telefon 100 kata kadar dijital yakınlaştırma da sunabiliyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik kamera bulunuyor. Ancak firma tarafından resmileştirilmese de bu kameranın yanında bir derinlik sensörünün yer aldığı söyleniyor. Son olarak Huawei Mate X2'nin 55W hızlı şarj destekli 4500 mAh değerinde bir pil ile geldiğini belirtelim.
Huawei Mate X2'nin fiyatı 17999 yuan olarak açıklandı. 512 GB'lık model ise 18999 yuandan Çin'de satışa sunulacak. Mate X2'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.
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