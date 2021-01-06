Huawei nasıl okunur? Türkçe nasıl söylenir?

Çinli bir şirket olan Huawei, Ren Zhengfei tarafından kuruldu. Son yıllarda çıkardığı akıllı telefonlar sayesinde adını duysak da aslında Huawei telekomünikasyon sektöründe yaptığı üretim ve satışlarla da dünyanın lideri konumunda. Huawei, 4G be baz istasyonları gibi cihazların üretimini yaparak dünyadaki birçok operatöre hizmet sunuyor. Dünya üzerindeki mobil operatörlerin %80’i ile iş birliği yapan Huawei, ülkemizdeki operatörlere de hizmet sağlıyor. Huawei dünya genelinde 5G modem üreten 3 şirketten biri olma başarısını da gösteriyor. Telekomünikasyon konusunda dünya devi olan "Huawei nasıl okunur? Huawei sesli nasıl okunur?" sorularını bu yazımızda sizler için yanıtladık…

Huawei’in Okunuşu

Huawei, son yıllarda geliştirdiği teknolojilerle Apple’ı resmi olarak geride bırakarak Samsung’un ardından dünyanın en büyük 2. telefon üreticisi. Ülkemizde de birçok kullanıcıya sahip olan bu markanın ismi nasıl telaffuz edilir? Huawei nasıl okunur? Huawei Mate 10 Lite nasıl okunur?

Aslında Huawei, Çince “华为”kelimesinin İngilizce karakterlerle yazılmış hali. “Huawei” aslında kolay bir kelime olarak görülse de “havai” veya “vavey” gibi yanlış biçimlerde telaffuz edilebiliyor. Çinli bir Huawei çalışanı ise marka isminin doğru telaffuzunu “huavey” olarak tanımlıyor. Yine İngilizce karakterlere sahip olan “Huawei Mate 10 Lite”ın Türkçe telaffuzu ise “Huavey meyt on layt” şeklindedir.