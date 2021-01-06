Huawei nasıl okunur? Türkçe nasıl söylenir?

Çinli bir şirket olan Huawei, Ren Zhengfei tarafından kuruldu. Son yıllarda çıkardığı akıllı telefonlar sayesinde adını duysak da aslında Huawei telekomünikasyon sektöründe yaptığı üretim ve satışlarla da dünyanın lideri konumunda. Huawei, 4G be baz istasyonları gibi cihazların üretimini yaparak dünyadaki birçok operatöre hizmet sunuyor. Dünya üzerindeki mobil operatörlerin %80’i ile iş birliği yapan Huawei, ülkemizdeki operatörlere de hizmet sağlıyor. Huawei dünya genelinde 5G modem üreten 3 şirketten biri olma başarısını da gösteriyor. Telekomünikasyon konusunda dünya devi olan "Huawei nasıl okunur? Huawei sesli nasıl okunur?" sorularını bu yazımızda sizler için yanıtladık…
Huawei, son yıllarda geliştirdiği teknolojilerle Apple’ı resmi olarak geride bırakarak Samsung’un ardından dünyanın en büyük 2. telefon üreticisi. Ülkemizde de birçok kullanıcıya sahip olan bu markanın ismi nasıl telaffuz edilir? Huawei nasıl okunur? Huawei Mate 10 Lite nasıl okunur?
Aslında Huawei, Çince “华为”kelimesinin İngilizce karakterlerle yazılmış hali. “Huawei” aslında kolay bir kelime olarak görülse de “havai” veya “vavey” gibi yanlış biçimlerde telaffuz edilebiliyor. Çinli bir Huawei çalışanı ise marka isminin doğru telaffuzunu “huavey” olarak tanımlıyor. Yine İngilizce karakterlere sahip olan “Huawei Mate 10 Lite”ın Türkçe telaffuzu ise “Huavey meyt on layt” şeklindedir.
1. Huawei’in Çiçek Logosu
Huawei’in logosu, Çince ismindeki ilk karakter olan “华” kelimesinden esinlenerek oluşturuldu. Çincedeki bu kelime ise “çiçek” anlamına geliyor. Böylece logo ve marka ismi arasında da bir bağlantı kuruluyor.
2. Huawei’in Kurucusu
Bilindiği üzere Huawei’in kurucusu Ren Zhengfei. Genç girişimcilerin aksine Zhengfei, Huawei’i ilk kurduğunda 42 yaşında emekli bir subaydı. Şu anda ise 76 yaşında ve Çin’in en zenginleri arasında.
3. Huawei’in CEO’su
Huawei “Dönüşümlü CEO” adını verdikleri bir sistemle yönetiliyor ve altı ayda bir CEO değiştiriliyor. Her yeni gelen CEO’nun yeni ve farklı fikirlerle şirketin yaratıcılığını arttırmak için daha büyük fayda sağlamaları amaçlanıyor.
4. Huawei’in Sahibi
Huawei, “Employee-owned” yapısını benimsemiş olan bir şirket. Bu da çalışanların sahip olduğu şirket anlamını taşıyor. Yani Huawei hisselerinin %64’ü şirket çalışanlarına ait durumda.
5. Dünyanın En Büyük İkinci Telefon Üreticisi Huawei
Huawei 2018 yılı verilerine göre dünyanın en çok satış yapan ikinci telefon üreticisi konumunda. 2018 yılında akıllı telefon satış adedini 200 milyona kadar çıkardı ve Samsung ile Apple rekabetini bozarak ikinci sıraya yerleşmeyi başardı.
6. Huawei Türkiye
Türkiye'deki ilk ofisini 2002 yılında Ankara'da açan Huawei, ikinci en büyük uluslararası Ar-Ge merkezini de 2010 yılında İstanbul'da kurdu. Son yıllarda Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimden dolayı şirket, merkez üstü olarak Türkiye'yi konumlandırmış durumda.
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