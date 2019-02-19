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Bütçe dostu model huzurlarınızda: Huawei P smart 2019

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ALIŞVERİŞ  | 19.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

Huawei P smart 2019 nihayet kullanıcılarla buluştu. Merakla beklenen bütçe dostu modellerden olan cihaz, beraberinde tamamen yenilenmiş bir tasarım ve donanım getiriyor. Geçen yılın en beğenilen fiyat/performans ürünleri arasında yer alan Huawei P Smart'ın 2019 modeli kullanıcıları oldukça heyecanlandırdı. Huawei P smart 2019, geçmişte bıraktığı etkinin üstüne çıkabildi mi? Sizin için mercek altına aldık...

Bütçe dostu model huzurlarınızda: Huawei P smart 2019

Yenilenen tasarımı ile Huawei P smart huzurlarınızda!

Huawei P smart 2019, selefinin tüm tasarım hatlarını bir kenara iterek, yepyeni bir görünümle sizlerle buluşuyor. İlk dikkat çeken detay ise, ekranın üzerinde yer alan damla şeklindeki çentik oluyor. Daha çok “oyuk” olarak nitelendirdiğimiz bu çentik sayesinde P smart da “çerçevesiz ekran” ekibine katılıyor. Bir önceki modelde de “neredeyse çerçevesiz” tasarım tercih edilmişti ancak ekran üzerinde ve altında siyah çerçeveler yer alıyordu. Bir diğer büyük değişim ise arka gövdede yaşanıyor. Yuvarlatılmış kenarların hakim olduğu model, üç farklı renk seçeneğiyle geliyor: Gece Siyahı, Aurora Mavisi, Safir Mavisi... Geçtiğimiz modelde kullanılan anten çizgileri ise bu modelde yok olmuş. Selefinde yatayda yan yana tercih edilen çift kamera ise bu kez dikey olarak cihaza yerleştirilmiş. Parmak izi sensörü ise selefinden farklı olmayacak şekilde cihazın arkasına konumlandırılmış. Modelde tasarım açısından canımızı sıkan tek detay ise cihazın USB C ile gelmiyor oluşu. Daha “uygun fiyatlı” modeller arasına girdiği için Huawei muhtemelen Type-C’ye geçirmemiş cihazı. Huawei P smart 2019, bir önceki modele göre yeni bir cihaz olduğunu tasarımla yansıtmakla kalmıyor aynı zamanda daha modern bir tasarım anlayışını benimseyerek de gündeme ayak uydurmayı başarıyor.

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İşlemci özellikleri:

Performans olarak değerlendirildiğinde ise 6,21 inç boyutunda bir ekranla gelen cihaz 2340×1080 piksel çözünürlük sunuyor. Damla çentik tasarımının da desteğiyle en-boy oranını 19,5:9’a kadar çıkaran cihazın ekranı gerçekten çok güzel görünüyor. Bu da cihazda bir şeyler izlemeyi daha keyifli hale getiriyor. Damla çentik tasarımı beraberinde bazı dezavantajlar getirse de sevilen bir tasarım detayı. Çünkü ekrana daha fazla alan tanıdıkça, cihazın sunduğu görsellik de daha etkileyici oluyor bize göre. Bu arada eklemeden geçmeyelim, çentik sevmeyenlerdenseniz, diğer Huawei cihazlarında olduğu gibi bu modelde de ayarlardan çentikli görünümü kapatabiliyorsunuz. Huawei P smart 2019, işlemci cephesinde bizi Mate 20 lite’da da kullanılan Kirin 710 ile karşılıyor. 3 GB RAM ile işlemciyi destekleyen cihazda 64 GB dahili hafıza yer alıyor.

Kamera özellikleri:

Tüm bunları bir kenara bırakıp gelelim yeni tanıtılan telefonun kamera özelliklerine. Açıklanan resmi bilgilere göre, yeni P Smart yapay zeka odaklı çift arka kurulumuna ev sahipliği yapıyor. 13 megapiksellik ana 2 megapiksellik ikincil kameraya sahip olan P Smart 2019, kamera bakımından da orta segment bir telefona göre iyi diyebileceğimiz bir performans sergiliyor. Yeni nesil telefon yapay zeka sayesinde, 500‘den fazla sahneyi tanımlayabiliyor ve gerçek zamanlı olarak optimize edebiliyor. Böylelikle, P Smart kamerası gece-gündüz fark etmeden her türlü koşulda rahatlıkla fotoğraf çekebiliyor. Tüm bunların haricinde, Google ve OnePlus modellerinden aşina olduğunuz gece modunun bir benzeri ise yeni nesil P Smart modelinde yer aldığını da
özellikle belirtelim.

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Huawei P Smart 2019 fiyatı

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Huawei P Smart 2019 teknik özellikleri:

Ekran: 6.21 inç, 2340 x 1080 FULL HD+ ekran 19,5:9 en-boy

İşlemci ve Grafik Birimi: Kirin 710 – ARM Mali-G5 GPU

RAM: 3 GB RAM

Depolama: 64 GB depolama alanı

Arka ikli kamera: 13 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 8 Megapiksel ön kamera

Batarya: 3400 mAh

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

İşletim Sistemi: EMUI 9.0.1 tabanlı Android 9.0 Pie

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