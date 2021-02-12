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Huawei Petal Search'e yeni eklenen önemli özellik: Yakınlarda

12.02.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Huawei Petal Search'e yeni eklenen önemli özellik: Yakınlarda

Petal Search, yayınladığı son güncelleme ile kullanıcılarını kendi yakınlarında yer alan hizmetlerle buluşturuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2020'nin yaz aylarında kullanıma sunulan Huawei mobil arama motoru Petal Search, 2021'de de kullanıcılarına daha iyi hizmet sağlamak için kendini geliştirmeye devam ediyor.

PETAL SEARCH'E ''YAKINLARDA ÖZELLİĞİ''

Petal Search "Yakınlarda" özelliği ile kullanıcılar yakınlarındaki kafe, otel, restoran, alışveriş ve etkinlik gibi birçok noktayı arayıp onlar hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecekler.

Petal Search

Bu özellikle kullanıcılar, yakın oldukları yerleri ve etraflarında neler olduğunu görebilecekler.

Buna ek olarak, etrafta bulunan kafe, restoran, spor salonu, giyim mağazası ve buna benzer birçok yerel işletme yine kullanıcılar tarafından ulaşılabiliyor olacak.

Söz konusu özellik, kullanıcılara faydalı olabilecek önerileri görmelerini ve ihtiyaç duydukları yerlere kolayca ulaşabilmelerini de sağlayacak.

(AA)

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