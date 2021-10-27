Huawei Watch Fit Mini ortaya çıktı

Huawei, teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine toplayan şirketlerden biri olmuştu. Ancak daha sonra şirket ABD yaptırımlarının bir sonucu olarak Google tarafından kara listeye alınmış ve Android ekosisteminin dışında bırakılmıştı.

Huawei’nin Android’den “çıkarılması”, özellikle akıllı telefon piyasasındaki pazar payını bir anda kesip atmış ve şirketin günden güne bu alanda rekabetçi gücünü kaybetmesine neden olmuştu. Bununla birlikte akıllı saatlerde durum biraz daha farklı. Kendi yazılımını bu mecrada kullanabilen Huawei, birbiri ardına akıllı saat modelleri çıkardı. Bunun en son örneği ise Huawei Watch Fit Mini oldu.

HUAWEI WATCH MINI'NİN ÖZELLİKLERİ

Bir akıllı saatten ziyade bir tür bilekliği andıran Watch Mini dikkat çekici bir tasarıma sahip. 368×194 piksellik 1,47 inç AMOLED ekrana sahip olan bu akıllı saat aynı zamanda 5ATM yani 50 metreye kadar da su geçirmezlik garantisi veriyor.

Fiyatı merak edenler için de hemen söyleyelim. Tek bir şarjla 14 güne kadar kullanım ömrü vadeden Huawei Watch Fit Mini’nin Avrupa satış fiyatının 99 euro olduğu açıklandı.

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